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FRANCE

OM : Genesio a dépassé les limites après Rennes, la direction monte au créneau !

Par William Tertrin - 12 Sep 2026, 18:40

La prise de parole de Bruno Genesio après la défaite de l’OM à Rennes aurait fortement agacé en interne, alors que sa première période avait pourtant laissé entrevoir des motifs de satisfaction.

L’Olympique de Marseille traverse une nouvelle zone de turbulences. Battu par Rennes (1-0), vendredi soir, l’OM a concédé une troisième défaite consécutive en Ligue 1 malgré une première période jugée intéressante.

La sortie de Genesio fait grincer des dents

C’est surtout la réaction de Bruno Genesio après la rencontre qui fait désormais parler. D’après Mohamed Toubache-Ter, sa sortie médiatique aurait été considérée comme « inutile et injustifiée » au sein de l’Olympique de Marseille.

« Au lieu de capitaliser sur la première période, cette sortie montre une grosse tension, c’était inutile », rapporte l’insider.

Un constat qui traduit surtout une certaine crispation autour du technicien marseillais. Alors que l’OM avait montré des choses intéressantes avant la pause, le discours de Genesio n’aurait pas été perçu comme le meilleur moyen de remobiliser tout le monde.

Une tension qui commence à inquiéter

Cette nouvelle polémique intervient dans un contexte déjà particulièrement délicat. Après quatre journées, Marseille ne compte que trois points et vient d’enchaîner trois revers. Face à Rennes, le scénario a une nouvelle fois été frustrant : l’OM a longtemps rivalisé avant de concéder l’unique but de la rencontre en seconde période.

Genesio avait pourtant expliqué depuis son arrivée vouloir construire une équipe capable de récupérer le ballon haut et de jouer rapidement vers l’avant, tout en s’adaptant aux qualités de son effectif.

Désormais, la pression monte forcément autour de l’entraîneur de l’OM. Sa capacité à calmer les tensions et surtout à relancer rapidement son équipe sera scrutée lors des prochaines rencontres.

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