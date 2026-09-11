OM : deux absents dans le groupe de Genesio à Rennes

L’Olympique de Marseille se déplace ce vendredi soir au Roazhon Park pour affronter le Stade Rennais (20h45. Bruno Genesio a dévoilé son groupe pour cette rencontre, avec deux absences à signaler.

Après deux défaites consécutives en championnat, l’OM doit rapidement réagir. Les Marseillais ont rendez-vous ce vendredi soir sur la pelouse du Stade Rennais, avec l’objectif de repartir de l’avant et de mettre fin à cette mauvaise série. Pour cette affiche, Bruno Genesio pourra toutefois compter sur un groupe largement fourni.

Genesio convoque 21 joueurs

Comme attendu, l’entraîneur marseillais a retenu 21 joueurs pour le déplacement en Bretagne.

Une liste qui présente une particularité : seuls deux éléments manquent à l’appel.

Tochukwu Nnadi et Geoffrey Kondogbia ne figurent effectivement pas dans le groupe marseillais. Les deux joueurs sont indisponibles pour cette rencontre et constituent les principales absences à déplorer côté olympien.

Pour le reste, Bruno Genesio dispose de la majorité de ses forces vives.

L’OM doit réagir après deux défaites

Cette rencontre intervient dans un contexte délicat pour Marseille.

Après avoir subi deux revers lors des dernières journées de Ligue 1, l’OM doit impérativement retrouver de la confiance. Le club phocéen pointe actuellement à la 11e place du classement et cherche encore davantage de régularité dans ce début de saison.

Le déplacement à Rennes s’annonce donc particulièrement important.

D’autant que le Stade Rennais réalise un début d’exercice intéressant et entend bien profiter de son public pour confirmer ses bonnes dispositions.

Un groupe quasiment au complet

Malgré les absences de Nnadi et Kondogbia, Bruno Genesio dispose donc d’une marge de manœuvre intéressante.

Le technicien peut notamment s’appuyer sur ses principales solutions offensives et défensives pour tenter de modifier la dynamique actuelle.

La question sera désormais de savoir quels choix il effectuera au coup d’envoi.

Plusieurs incertitudes entouraient notamment la composition de son onze, avec la possibilité de voir certains joueurs modifier leur position habituelle. Keyliane Abdallah fait notamment partie des solutions susceptibles de créer la surprise dans le secteur offensif.

Rendez-vous à 20h45

Face à Rennes, l’OM aura donc une occasion de lancer une réaction.

Avec 21 joueurs convoqués et deux absents seulement, Genesio conserve des solutions pour construire son équipe et tenter de ramener un résultat positif du Roazhon Park.

Le coup d’envoi de Rennes-OM est programmé ce vendredi à 20h45.

Une rencontre déjà importante pour Marseille, qui doit absolument retrouver le chemin de la victoire après ses deux dernières sorties en championnat.