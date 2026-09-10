Cité comme le possible sauveur de l’OM cette saison, le puissant défenseur Bamo Méïté (24 ans) ne semble pas encore paré au décollage.

L’OM cherche encore les solutions pour stabiliser sa défense. Après le revers contre le Paris FC (2-3), plusieurs observateurs marseillais ont notamment identifié Bamo Méïté comme un élément capable de changer le visage de l’équipe.

Méïté, le profil tant attendu à l’OM ?

Le défenseur de 24 ans possède effectivement le profil pour s’imposer dans cette arrière-garde bancale mais son état physique complique encore les plans de Bruno Genesio.De retour à l’OM après son prêt à Lorient, Bamo Méïté n’a jamais réellement réussi à s’installer durablement comme un titulaire à Marseille. Pourtant, son profil interpelle. Puissant, agressif dans les duels et capable d’imposer son physique, le défenseur pourrait apporter une présence supplémentaire dans une arrière-garde qui manque parfois de sérénité. Depuis la défaite contre le Paris FC, certains supporters et observateurs espèrent donc le voir rapidement intégrer le onze. Mais le joueur doit encore franchir une étape importante.

Selon Le Phocéen, le jeune Méïté ne se sentirait pas encore totalement capable de disputer 90 minutes de Ligue 1 à pleine intensité. Une donnée essentielle pour Bruno Genesio. Le défenseur n’aurait donc pas encore les garanties physiques nécessaires pour enchaîner une rencontre complète au plus haut niveau. Son état s’améliore néanmoins progressivement. Le staff marseillais peut donc espérer retrouver prochainement un Méïté beaucoup plus proche de ses capacités maximales.

Le Stade Rennais arrive peut-être trop tôt

Le calendrier ne joue toutefois pas en faveur du défenseur. L’OM doit se déplacer à Rennes ce vendredi (20h45) et cette échéance semble encore prématurée pour envisager une titularisation de Méïté pendant toute la rencontre. Le joueur pourrait éventuellement avoir un rôle à jouer en fonction de l’évolution de la partie, mais une présence de 90 minutes paraît difficile à envisager dans l’immédiat. Bruno Genesio devra donc probablement patienter encore avant de pouvoir compter pleinement sur lui.

Cette situation est forcément frustrante pour l’entraîneur marseillais. Méïté pourrait justement offrir une solution supplémentaire dans un secteur où l’OM cherche encore la bonne formule. Mais le staff ne prendra évidemment pas le risque de précipiter son retour. L’objectif est de permettre au défenseur de retrouver progressivement du rythme afin qu’il puisse ensuite enchaîner les matchs dans de bonnes conditions. Le potentiel est là. Le physique doit désormais suivre.