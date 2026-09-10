Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Si le mercato estival a fermé ses portes fin août, un départ annoncé au Stade Rennais affole déjà le marché.

Le mercato estival a fermé ses portes mais cela n’empêche pas certains mouvements de continuer à faire parler d’eux. Au Stade Rennais, un départ discret vient ainsi d’être révélé.

Diego Coutadeur quitte le Stade Rennais

Selon Marc Mechenoua, Diego Coutadeur a récemment mis fin à son aventure avec le club breton. Une décision qui pourrait rapidement avoir des conséquences sur son avenir, mais aussi susciter quelques inquiétudes autour de son frère cadet.Né en 2007, Diego Coutadeur ne poursuivra donc pas sa progression au sein du centre de formation rennais. Selon le rédacteur en chef d’Onze Mondial, le jeune joueur a rompu son contrat stagiaire professionnel il y a quelques jours. Désormais libre de s’engager où il le souhaite, le milieu offensif disposerait déjà de plusieurs touches et pourrait rapidement rebondir. Une situation qui devrait lui permettre de ne pas rester longtemps sans club.

Diego Coutadeur n’était pas un simple élément de complément au sein de la formation rennaise. La saison dernière, le joueur né en 2007 avait été titularisé à 14 reprises avec les U19 Nationaux. Son départ constitue donc forcément une perte pour le secteur formation du Stade Rennais. Le club breton reste pourtant particulièrement réputé pour la qualité de son académie. L’été 2026 a d’ailleurs encore été marqué par plusieurs premiers contrats professionnels signés avec de jeunes joueurs, parmi lesquels Djibril Diallo, Kenny Assignon, Isiaka Soukouna et Amadou Diallo.

Le cas Pablo inquiète davantage les supporters

Mais au Stade Rennais, le départ de Diego n’est peut-être pas le seul sujet qui interpelle. Les supporters connaissent également son frère cadet, Pablo Coutadeur, né en 2012. Et son profil suscite déjà beaucoup d’intérêt. Le jeune joueur aurait notamment été régulièrement distingué lors de tournois de fin d’année. Il aurait également effectué des essais du côté du FC Barcelone, à la Masia, il y a deux ans. Forcément, son avenir est donc particulièrement surveillé. Le départ de Diego pourrait alimenter certaines interrogations concernant la capacité du Stade Rennais à conserver ses meilleurs jeunes.

Pour autant, rien ne permet à ce stade d’affirmer que Pablo suivra le même chemin. Le jeune joueur est encore très loin du football professionnel et son évolution peut évidemment prendre différentes directions dans les prochaines années. Mais son nom commence déjà à circuler et son profil serait suivi avec attention. Reste maintenant à voir où Diego Coutadeur rebondira. Et surtout, si son départ restera un cas isolé ou s’il pourrait, à terme, avoir des conséquences sur l’avenir très suivi de son petit frère Pablo.