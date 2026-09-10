Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Malgré la fin officielle du mercato estival, le Stade Rennais tient une nouvelle recrue au poste de gardien.

Le Stade Rennais continue de miser sur de jeunes profils prometteurs. Alors que le mercato a déjà animé l’actualité du club breton, une nouvelle signature vient d’être officialisée dans un secteur moins exposé : celui des gardiens de but.

Un jeune gardien international débarque au Stade Rennais

Yohann Bopaka a signé son premier contrat professionnel avec le SRFC. Âgé de 20 ans, Yohann Bopaka possède déjà une première expérience avec les sélections de la République démocratique du Congo. Le portier a notamment été convoqué avec les équipes de jeunes congolaises et figure parmi les profils suivis pour l’avenir des Léopards. Né en France, Bopaka possède également la double nationalité franco-congolaise. Son parcours l’a notamment conduit par le centre de formation du Stade de Reims et le FC Mulhouse avant son passage en Suisse.

Un parcours déjà intéressant pour un gardien qui dispose surtout d’un profil physique impressionnant. Yohann Bopaka mesure effectivement 2 mètres. Une caractéristique qui constitue évidemment un atout important pour un gardien, notamment dans les sorties aériennes et la couverture de sa surface. Après son passage au FC Bâle, où il évoluait avec les équipes de jeunes et la réserve, le Congolais était libre. Le Stade Rennais a donc décidé de miser sur lui en lui offrant son premier contrat professionnel.

Il va commencer avec la réserve… en attendant mieux ?

Pas question toutefois de bouleverser immédiatement la hiérarchie de l’équipe première. Bopaka va dans un premier temps évoluer avec la réserve du Stade Rennais, qui évolue en National 2. L’objectif sera donc de lui permettre de poursuivre son apprentissage, d’accumuler du temps de jeu et de s’adapter à son nouvel environnement. Cette étape sera importante pour mesurer sa progression et déterminer s’il peut, à terme, prétendre à un rôle plus important chez les professionnels. Cette signature correspond parfaitement à la politique du Stade Rennais.

Le club breton cherche régulièrement à identifier des jeunes joueurs capables de progresser au sein de sa structure avant, éventuellement, de rejoindre l’équipe première. Pour Bopaka, cette arrivée représente une nouvelle étape majeure. Après Reims, Mulhouse et Bâle, le gardien va désormais tenter de franchir un nouveau cap en Bretagne. Son statut d’international congolais chez les jeunes constitue également un élément intéressant pour Rennes. Une chose est certaine : les Rouge et Noir tiennent un nouveau gardien à fort potentiel.