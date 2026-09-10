Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le futur retour annoncé de Patrik Carlgren au FC Nantes rend la hiérarchie des gardiens peu claire dans l’esprit de Grégory Poirier.

Le FC Nantes n’en a décidément pas terminé avec son chantier au poste de gardien. Après la blessure d’Alexis Mirbach, les Canaris ont dû se mettre à la recherche d’un nouveau portier. Plusieurs pistes ont été étudiées ces dernières semaines, dont celle de Gaëtan Poussin. Finalement, c’est Patrik Carlgren qui devrait retrouver Nantes. Mais une question reste entière : quel sera exactement son statut ?

Toubache-Ter insiste : le FC Nantes cherche un titulaire !

Selon L’Équipe et Ouest-France, le retour de Patrik Carlgren doit permettre au FC Nantes de compléter sa hiérarchie derrière Maxime Dupé. Le Suédois, qui connaît déjà parfaitement le club et la Ligue 1, arriverait ainsi avec le statut de doublure. Une décision qui semblait logique sur le papier. Maxime Dupé conserverait donc sa place de numéro 1, tandis que Carlgren apporterait son expérience et une concurrence supplémentaire. Mais cette version est désormais sérieusement remise en question.

Mohamed Toubache-Ter n’en démord pas. Interpellé par un supporter nantais au sujet du recrutement d’un gardien, le spécialiste du mercato a clairement maintenu sa position. « Nantes ne recherche pas de 1 bis mais un gardien titulaire », affirme-t-il sur X. Une sortie qui change forcément la lecture du dossier Carlgren. Si cette information venait à se confirmer, le FC Nantes pourrait donc encore chercher à recruter un portier capable de s’installer directement dans le onze de Grégory Poirier. Carlgren ne serait alors qu’une solution parmi d’autres.

Poussin, une piste réellement étudiée au FC Nantes

Mohamed Toubache-Ter a également apporté une précision importante concernant Gaëtan Poussin. Alors qu’un supporter remettait en question l’intérêt nantais pour le gardien du Red Star, le spécialiste des transferts a confirmé que des démarches avaient bien été effectuées : « Poussin, c’est vrai, Poirier a contacté l’agent puis le Red Star a été contacté ! » Le FC Nantes aurait donc bel et bien tenté d’avancer sur cette piste mais le Red Star aurait refusé de négocier. Une situation qui aurait poussé les dirigeants nantais à se tourner vers Patrik Carlgren.

Le Suédois possède pourtant plusieurs arguments. Il connaît le FC Nantes, son environnement et les exigences du championnat français. Son expérience peut également être précieuse dans un groupe qui cherche encore sa stabilité après son retour en Ligue 2. Mais si le club recherche réellement un titulaire, son arrivée ne réglerait pas totalement le problème.