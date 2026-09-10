Stade Rennais : Haise annonce des changements et se dégonfle avant l’OM !

L’entraîneur du Stade Rennais, Franck Haise, était présent ce mercredi en conférence de presse à deux jours de la réception de l’OM.

En match d’ouverture de la quatrième journée de Ligue 1, le Stade Rennais recevra ce vendredi (20h45) l’Olympique de Marseille. Présent ce mercredi en conférence de presse, à deux jours de ce choc, l’entraîneur rennais, Franck Haise, a annoncé qu’il pouvait compter sur un groupe au complet.

« Tout le monde est disponible », a-t-il assuré. Le technicien breton a également laissé entendre qu’il devrait procéder à plusieurs changements dans son onze de départ face à l’OM, avant d’en effectuer de nouveaux pour le premier match de Ligue Europa contre Sturm Graz. « Je pense qu’il y en aura un certain nombre entre Angers et l’OM. De la même manière, il y en aura entre l’OM et Sturm Graz. Aujourd’hui, je pense qu’il y a 16, 17, 18 joueurs qui méritent de commencer les matchs. »

Haise refuse le costume de favori

Malgré les quatre points d’avance du Stade Rennais sur l’OM après trois journées, Franck Haise refuse toutefois d’endosser le statut de favori et se méfie particulièrement des qualités de l’effectif marseillais. « Bon, déjà au bout de trois journées, il faut rester mesuré sur les degrés de confiance. Ce n’est pas parce qu’on a sept points que tout est parfait, tout est rose parce qu’on a beaucoup de travail encore. Je pense qu’eux n’ont que trois points sur les trois premiers matchs. Je reste toujours mesuré. Peut-être qu’au bout de sept, dix matchs, on peut avoir des tendances très fortes. En tout cas, dire qu’aujourd’hui on est grandement favoris face à Marseille, je vais mettre un gros bémol. D’abord, c’est sur le terrain que ça se passe. Et il y a de la qualité à Marseille et je sais que ça travaille bien. Je pense qu’on est qu’au début de la saison et faut rester calme. »