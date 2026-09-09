OM : coup dur pour Igor Paixão !

Pré-sélectionné par Carlo Ancelotti, Igor Paixão n’a finalement pas été retenu dans la liste de la Seleção pour le prochain rassemblement.

Comme nous vous l’avons relayé plus tôt dans la journée, Igor Paixão a été pré-sélectionné par Carlo Ancelotti pour la trêve internationale du mois de septembre. L’ailier gauche de l’Olympique de Marseille pouvait donc nourrir de sérieux espoirs de figurer dans la liste définitive et de connaître, à cette occasion, sa première convocation avec la sélection brésilienne.

Paixão n’est finalement pas dans la liste d’Ancelotti !

Mais ce ne sera finalement pas pour cette fois pour Igor Paixão. L’ancien joueur du Feyenoord n’a pas été retenu par le sélectionneur de la Seleção, qui a dévoilé ce mercredi soir sa liste pour la prochaine fenêtre internationale.

Ils sont pourtant huit à avoir été appelés pour la première fois : Pedro Morisco, Otávio, Jair, Matheuzinho, Mauro Júnior, Arthur Dias, Gabriel Bontempo et Breno Bidon. Igor Paixão devra donc encore patienter et continuer sur sa lancée avec l’OM pour espérer découvrir prochainement la sélection brésilienne.