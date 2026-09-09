Slavia Prague – RC Lens : Toppmöller donne le verdict pour Udol et lance un message fort

Le coach du RC Lens, Dino Toppmöller, a tenu ce mercredi soir son point presse à la veille du match de Ligue des Champions contre le Slavia Prague.

Le RC Lens va faire son retour en Ligue des Champions avec un déplacement ce jeudi (21h) sur la pelouse du Slavia Prague. À la veille de cette rencontre, Dino Toppmöller était présent ce mercredi soir en conférence de presse.

Udol apte, pas Titraoui !

L’entraîneur des Sang et Or a notamment fait le point sur son groupe, annonçant que Matthieu Udol était apte, au contraire de Yacine Titraoui. « Matthieu Udol s’était entraîné aujourd’hui avec nous, c’était bien. Il a donné le feu vert pour le match. On a pris aussi Jean-Clair Todibo et Junior Kadile dans le groupe. Pour les autres joueurs, il n’y a rien de neuf », a-t-il confié dans des propos rapportés par Lensois.com.

Le technicien allemand s’est également exprimé sur son futur adversaire. « Le Slavia, c’est une équipe qui joue très direct. Il y a beaucoup de ballons qui partent très vite en profondeur, très vite vers l’avant. Ils ont toujours 2-3 joueurs, quelquefois aussi 4 joueurs dans la dernière ligne. Ça va être un bon match, ça va être chaud. Il y a beaucoup de duels, c’est une équipe qui joue avec beaucoup d’intensité et il faut mettre aussi notre jeu en place. Quelquefois, tu es aussi obligé de jouer leur jeu. Comme je dis, il y a beaucoup de ballons en profondeur, beaucoup de duels et tout. Mais on a aussi vu des choses dont on peut profiter et on va tout donner pour le faire. »

« Il faut grandir ensemble et on va le faire »

Après les deux défaites consécutives du RC Lens en Ligue 1, Dino Toppmöller a appelé à la patience, rappelant que son équipe est encore en construction et doit apprendre à grandir ensemble :« Il faut aussi se dire qu’on est en train de créer quelque chose. On veut bien sûr toujours gagner, c’est normal. On est des compétiteurs, on déteste perdre des matchs, mais il faut avoir quand même, surtout pour moi et aussi pour les joueurs, une certaine patience pour créer des relations entre tout le monde, pour créer des automatismes. On joue toujours avec beaucoup de jeunes et il faut grandir ensemble et on va le faire. Et on va essayer demain (jeudi), bien sûr, de gratter des points ici. Et on sait que la Ligue des Champions, surtout les matchs à l’extérieur, c’est toujours délicat. En plus, on est une équipe qui n’a pas trop d’expérience dans cette compétition. Le club non plus n’est pas habitué à jouer beaucoup dans cette compétition. Mais comme je dis, on est des compétiteurs, on est ici pour faire un résultat. »