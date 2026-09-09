PSG – Slovan Bratislava : Digne réintégré, un nouveau gardien dans le groupe !

Le PSG lance sa nouvelle campagne de Ligue des champions ce mercredi soir face au Slovan Bratislava (21h). Pour cette grande première européenne de la saison au Parc des Princes, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet.

Le PSG retrouve enfin la Ligue des champions. Double champion d’Europe en titre, le club parisien débute sa campagne face au Slovan Bratislava avec l’objectif de repartir immédiatement de l’avant. Car le début de saison est loin d’être idéal pour les hommes de Luis Enrique. Après la défaite contre Monaco et plusieurs résultats décevants en Ligue 1, Paris doit maintenant profiter de ce rendez-vous européen pour retrouver de la confiance.

Lucas Digne fait son retour

Une première bonne nouvelle accompagne la préparation de cette rencontre : Lucas Digne réintègre le groupe parisien. Non convoqué face à Monaco, le latéral gauche retrouve donc une place parmi les joueurs disponibles pour cette première rencontre européenne.

Son retour intervient également alors que Nuno Mendes, suspendu en Ligue 1 ces dernières semaines, peut retrouver la compétition européenne. Le Portugais est d’ailleurs attendu dans le onze de départ selon les dernières informations disponibles. Luis Enrique dispose ainsi de plusieurs solutions sur le côté gauche de sa défense.

Un nouveau gardien de 17 ans avec les pros

L’autre information importante concerne la présence d’Adam Mouak. Âgé de seulement 17 ans, le gardien marocain évolue habituellement avec les U19 du PSG. Il a néanmoins été intégré au groupe professionnel à l’occasion de cette échéance européenne. Mouak a notamment participé à la séance spécifique des gardiens avec Matvey Safonov et Lucas Chevalier. Il figure également dans la liste officielle de la rencontre de Ligue des champions.

Une belle récompense pour le jeune portier parisien, qui découvre progressivement les exigences du très haut niveau. Le PSG peut donc aborder cette rencontre avec un effectif particulièrement fourni. La seule absence notable concerne Alessandro Longoni. Le jeune gardien est actuellement en soins après une gêne ressentie au quadriceps gauche. Pour le reste, Luis Enrique dispose de nombreuses options, notamment avec les retours de Nuno Mendes et Lucas Digne.