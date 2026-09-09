La séance d’entraînement du jour a démarré en fin de matinée à La Gaillette. Toujours sans Saud Abdulhamid et comme prévu sans Yassine Titraoui mais avec Matthieu Udol.

Le RC Lens prépare son grand rendez-vous européen. Les Sang et Or vont bientôt prendre la direction de Prague pour affronter le Slavia, avec une première bonne nouvelle enregistrée lors de la séance du jour : Matthieu Udol était bien présent sur le terrain avec le groupe.

Udol de retour avec le groupe

Alors que Saud Abdulhamid était toujours absent et que Yassine Titraoui manquait à l’appel comme prévu, Matthieu Udol a, lui, participé à la séance avec ses coéquipiers. Une présence particulièrement importante à quelques heures du départ pour la République tchèque. Le défenseur lensois avait quitté ses partenaires touché lors de la défaite contre Lorient (0-1). Des examens avaient toutefois écarté une blessure au genou, même si une grosse béquille avait été confirmée et que sa participation au rendez-vous européen restait incertaine.

Le retour d’Udol sur le terrain constitue donc une éclaircie pour Pierre Toppmöller. Le défenseur, arrivé à Lens à l’été 2025 après une longue période à Metz, s’est rapidement installé dans le projet artésien. Son expérience et sa polyvalence représentent des atouts importants pour un RC Lens confronté à plusieurs incertitudes défensives. Sa présence à l’entraînement ne signifie toutefois pas encore qu’il sera titulaire face au Slavia Prague. Le staff devra évidemment évaluer ses sensations et son état physique avant de prendre une décision définitive.

Abdulhamid et Titraoui toujours absents

La séance a également confirmé deux absences importantes. Saud Abdulhamid n’a pas retrouvé le groupe. Le latéral reste donc incertain pour cette échéance européenne. Même constat pour Yassine Titraoui, dont l’absence était attendue. Le milieu algérien est touché aux ischio-jambiers et son forfait pour le déplacement à Prague était déjà annoncé. Dans ce contexte, chaque retour compte pour Toppmöller.

Après deux défaites consécutives en Ligue 1, contre le Paris FC puis Lorient, le RC Lens aborde donc son retour en Ligue des champions avec quelques interrogations. La défaite face aux Merlus a notamment provoqué la colère du public lensois, tandis que l’équipe doit encore trouver davantage d’efficacité offensive. Le déplacement à Prague arrive donc à un moment important. Le retour d’Udol à l’entraînement offre au moins une raison de souffler au staff lensois. Reste maintenant à savoir si le défenseur sera suffisamment remis pour débuter contre le Slavia. À quelques heures du grand départ, Lens n’a certainement pas besoin d’une nouvelle mauvaise nouvelle.