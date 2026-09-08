RC Lens : déjà un petit coup dur avant le Slavia Prague

Pour son retour en Ligue des champions, le RC Lens se déplace jeudi à Prague avec un défi de taille : mettre fin à une longue disette européenne à l’extérieur.

Le RC Lens va retrouver la Ligue des champions ce jeudi, avec un déplacement sur la pelouse du Slavia Prague. Pour les Sang et Or, cette entrée en lice européenne s’accompagne d’une statistique particulièrement frappante. Comme le note l’excellent site Lens Database, le Racing reste sur 16 matches européens à l’extérieur sans la moindre victoire.

Il faut remonter au 29 septembre 2005 pour retrouver la trace du dernier succès lensois hors de ses bases en Coupe d’Europe. À l’époque, Lens s’était imposé 4-2 sur le terrain de Groclin Grodzisk Wielkopolski, en Coupe UEFA. Depuis, la série s’est prolongée au fil des campagnes européennes.

Plus inquiétant encore, le RC Lens reste actuellement sur quatre défaites consécutives à l’extérieur en compétition européenne. Une série que le groupe de Dino Toppmöller aura forcément à l’esprit au moment d’entrer sur la pelouse praguoise.

Lens retrouve une vieille connaissance

Le rendez-vous face au Slavia Prague n’est d’ailleurs pas totalement inédit. Les deux clubs s’étaient déjà affrontés en Coupe UEFA lors de la saison 1995-1996. Après un 0-0 en République tchèque, le Slavia avait remporté le match retour à Lens (1-0) et s’était qualifié.

Le contexte sera toutefois bien différent jeudi. Le RC Lens effectue son grand retour en Ligue des champions, trois ans après sa dernière participation, tandis que le Slavia dispute une nouvelle campagne européenne au plus haut niveau.

Le Slavia arrive en pleine confiance

La mission ne s’annonce pas simple pour les Lensois. Le club tchèque reste invaincu dans son championnat et vient de s’imposer largement contre Brno (4-0), avec notamment un doublé de Tomas Chory. Le Slavia occupe la première place de son championnat après sept journées.

De son côté, Lens reste sur une défaite à domicile contre Lorient (0-1) en Ligue 1, avant cette grande soirée européenne.