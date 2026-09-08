À LA UNE DU 8 SEP 2026
[06:00]OM : gros coup dur pour un cadre marseillais !
[05:30]Pronostic FC Barcelone – Feyenoord : le Barça va-t-il encore faire un carton ?
[05:00]RC Lens : déjà un petit coup dur avant le Slavia Prague
[23:00]PSG Mercato : après Alvarez, Luis Enrique veut jouer un autre vilain tour au FC Barcelone
[22:36]FC Nantes – Nancy : Nantes signe enfin sa première victoire, les notes des Canaris
[22:00]OM : déjà une bonne nouvelle pour le Classique face au PSG ?
[21:30]FC Nantes : Maxime Dupé pris pour cible par les supporters face à Nancy
[21:00]OM Mercato : Genesio et Lorenzi ont ciblé la recrue indispensable
[20:40]OL Mercato : un départ de dernière minute officialisé
[20:20]OM Mercato : après Paixão, un nouveau transfert tombe à l’eau

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : déjà un petit coup dur avant le Slavia Prague

Par William Tertrin - 8 Sep 2026, 05:00
Dino Toppmöller aux côtés de ses joueurs

Pour son retour en Ligue des champions, le RC Lens se déplace jeudi à Prague avec un défi de taille : mettre fin à une longue disette européenne à l’extérieur.

Le RC Lens va retrouver la Ligue des champions ce jeudi, avec un déplacement sur la pelouse du Slavia Prague. Pour les Sang et Or, cette entrée en lice européenne s’accompagne d’une statistique particulièrement frappante. Comme le note l’excellent site Lens Database, le Racing reste sur 16 matches européens à l’extérieur sans la moindre victoire.

Il faut remonter au 29 septembre 2005 pour retrouver la trace du dernier succès lensois hors de ses bases en Coupe d’Europe. À l’époque, Lens s’était imposé 4-2 sur le terrain de Groclin Grodzisk Wielkopolski, en Coupe UEFA. Depuis, la série s’est prolongée au fil des campagnes européennes.

Plus inquiétant encore, le RC Lens reste actuellement sur quatre défaites consécutives à l’extérieur en compétition européenne. Une série que le groupe de Dino Toppmöller aura forcément à l’esprit au moment d’entrer sur la pelouse praguoise.

Lens retrouve une vieille connaissance

Le rendez-vous face au Slavia Prague n’est d’ailleurs pas totalement inédit. Les deux clubs s’étaient déjà affrontés en Coupe UEFA lors de la saison 1995-1996. Après un 0-0 en République tchèque, le Slavia avait remporté le match retour à Lens (1-0) et s’était qualifié.

Le contexte sera toutefois bien différent jeudi. Le RC Lens effectue son grand retour en Ligue des champions, trois ans après sa dernière participation, tandis que le Slavia dispute une nouvelle campagne européenne au plus haut niveau.

Le Slavia arrive en pleine confiance

La mission ne s’annonce pas simple pour les Lensois. Le club tchèque reste invaincu dans son championnat et vient de s’imposer largement contre Brno (4-0), avec notamment un doublé de Tomas Chory. Le Slavia occupe la première place de son championnat après sept journées.

De son côté, Lens reste sur une défaite à domicile contre Lorient (0-1) en Ligue 1, avant cette grande soirée européenne.

RC LensLigue des champions

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : Ligue des champions, RC Lens