Arrivé pour faire oublier Pierre Sage sur le banc du RC Lens, Dino Toppmöller entend faire perdurer sa stratégie basée sur la jeunesse.

Dino Toppmöller a pris ses marques sur le banc du RC Lens et entend s’appuyer sur une philosophie qui laisse une place importante aux jeunes joueurs.

Ismaëlo Ganiou dépassera-t-il le transfert record de Mamadou Sangaré ? — But! RC Lens (@ButRCLens) August 18, 2026

La jeunesse toujours au cœur du projet du RC Lens

Le RC Lens a pourtant renforcé son effectif avec plusieurs recrues capables d’évoluer au niveau de la Ligue des champions. Yacine Titraoui, Michaël Cuisance et Franjo Ivanovic sont notamment venus apporter de l’expérience et de nouvelles solutions, tandis que Robin Risser et Ismaëlo Ganiou ont choisi de poursuivre leur progression dans l’Artois malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs européens. L’effectif est désormais doublé à la plupart des postes, même si le secteur défensif semble encore un peu juste.

Cette volonté de donner une vraie place aux jeunes n’est pas nouvelle à Lens. Le président et propriétaire Joseph Oughourlian avait clairement affiché ses ambitions le 21 juillet. « On vit avec une idée un peu romantique d’avoir une équipe avec le plus grand nombre de joueurs de La Gaillette », expliquait-il à L’Équipe. Le message est donc limpide : les jeunes formés au club doivent avoir une véritable perspective avec l’équipe première.

Six jeunes déjà dans le radar de Toppmöller

La préparation estivale a justement permis à plusieurs talents de se rapprocher du groupe professionnel. Selon L’Équipe, ils seraient au moins six à pouvoir prétendre à des minutes en ce début de saison : M. Mesloub, Antonio, R. Fofana, Ismaëlo Ganiou, Sagnan et Gane Bernardino. Pour certains, l’objectif sera d’intégrer régulièrement les rotations. Pour d’autres, il s’agira surtout de profiter de la moindre opportunité pour montrer qu’ils peuvent répondre aux exigences du haut niveau.

Parmi ces six jeunes, Ismaëlo Ganiou possède déjà un statut particulier. À seulement 21 ans, le défenseur a choisi de rester à Lens malgré les sollicitations venues de l’étranger. Sa présence dans le groupe professionnel devrait lui permettre de continuer à progresser tout en apportant une solution supplémentaire à Toppmöller. Dans une défense qui paraît encore un peu courte, son rôle pourrait même prendre davantage d’importance que prévu.

La Gaillette doit répondre présent

La concurrence sera toutefois importante. Avec les arrivées de Titraoui, Cuisance ou Ivanovic et l’ambition affichée par le club, les jeunes Lensois devront rapidement saisir leurs occasions. La préparation leur a offert une première fenêtre pour convaincre Dino Toppmöller.

Le début de saison pourrait désormais permettre aux six talents identifiés par L’Équipe de franchir un nouveau cap. Au RC Lens, le message de la direction est clair : La Gaillette doit continuer à alimenter l’équipe première. À eux désormais de répondre présents lorsque Toppmöller fera appel à eux.