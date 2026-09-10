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Slavia Prague – RC Lens : les réactions de Thauvin et Aguilar, héros de la victoire lensoise

Par Fabien Chorlet - 10 Sep 2026, 23:34
La joie des Lensois lors de Slavia Prague - RC Lens

Découvrez les réactions de Florian Thauvin et Ruben Aguilar après la victoire renversante du RC Lens face au Slavia Prague (2-3) en Ligue des Champions.

Au terme d’un scénario complètement fou, le RC Lens a renversé ce jeudi soir le Slavia Prague (2-3) pour son retour en Ligue des Champions. Menés 2-1 jusqu’à la 90+1e minute, les Sang et Or ont inscrit deux buts dans le temps additionnel, par l’intermédiaire de Florian Thauvin et Ruben Aguilar, pour repartir de République tchèque avec une victoire retentissante. Quelques minutes après la rencontre, les deux héros du succès lensois, Florian Thauvin et Ruben Aguilar, se sont exprimés au micro de Canal+.

Les réactions de Thauvin et Aguilar

Florian Thauvin : « Franchement, félicitations à l’équipe. On a eu du mental ce soir, on sortait d’une période difficile. Réagir comme on l’a fait aujourd’hui, ça va nous faire beaucoup de bien. C’est comme ça qu’on crée ce supplément d’âme pour une saison. On s’est battu comme des lions jusqu’au bout, on n’a rien lâché, on a été récompensés par cette victoire. Ça fait plaisir. On aura tout vu dans le foot, si je commence à marquer de la tête (rires). Plus qu’un but, c’est un état d’esprit. Quand on se donne à fond jusqu’au bout, on marque de la tête, du pied, de la fesse, c’est le football, c’est comme ça. C’est ce qu’on aime dans le foot, il y a eu des revirements de situation. Tous ceux qui sont entrés ont fait le boulot, se sont battus, ont créé des différences. Ils nous ont fait un bien fou. C’est une grande satisfaction ce soir. »

Ruben Aguilar : « On est formés ensemble avec Florian Thauvin, ce soir on marque en Ligue des Champions ! On pouvait pas l’écrire ce scénario, impossible ! Ce soir, on prend, on kiffe surtout pour mon pote Flo… Il a eu le petit trophée d’homme du match, il lui manquait dans la vitrine. »

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