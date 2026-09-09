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FRANCE

FC Barcelone – Feyenoord : la compo de Flick est tombée avec plusieurs surprises !

Par Fabien Chorlet - 9 Sep 2026, 17:33
Hansi Flick sur le banc du FC Barcelone

Les compositions officielles du match de Ligue des Champions entre le Barça et Feyenoord viennent de tomber.

Parmi les favoris à la victoire finale, le FC Barcelone reçoit ce mercredi (18h45) le Feyenoord Rotterdam, pour son premier match de phase de ligue de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, l’entraîneur blaugrana, Hansi Flick, a décidé de remanier son onze par rapport à celui qui avait largement dominé Valence (0-5) le week-end dernier en Liga. Jules Koundé, Andreas Christensen, João Cancelo et Karim Adeyemi intègrent notamment le onze de départ.

Les compos officielles

FC Barcelone : J. Garcia – Koundé, Cubarsi, Christensen, Cancelo – Rodri, Pedri – Yamal, Lopez, Adeyemi – Raphinha.

Feyenoord : Ernst – Read, Watanabe, St. Juste, Marmol – Zechiel, Vanhoutte, Valente – Hadj Moussa, Lopez, Nacho.

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