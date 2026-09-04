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FRANCE

FC Barcelone : Le prix de sa pépite pourrait bondir à 150 M€

Par Wladimir DELCROS - 4 Sep 2026, 05:43
FC Barcelone : Le prix de sa pépite pourrait bondir à 150 M€

Auteur de ses débuts officiels avec l’équipe première du FC Barcelone, Hamza Abdelkarim confirme son ascension express. Le club catalan souhaite désormais sécuriser l’avenir de l’attaquant égyptien de 18 ans.

Des débuts officiels contre le Rayo Vallecano

Arrivé la saison dernière pour évoluer avec les U19, Hamza Abdelkarim n’a pas tardé à franchir les étapes au sein de la maison blaugrana. Performant pendant la préparation, l’international égyptien est entré en jeu lundi dernier contre le Rayo Vallecano, disputant ainsi ses premières minutes officielles avec le Barça.

Cette apparition vient récompenser la progression de l’attaquant, également sélectionné avec l’Égypte pour la Coupe du monde 2026. À seulement 18 ans, il commence à se faire une place dans la rotation de l’équipe première.

Une clause multipliée par dix ?

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Abdelkarim dispose actuellement d’une clause libératoire fixée à 15 millions d’euros. Un montant jugé particulièrement abordable au regard de son potentiel et de ses débuts prometteurs.

Selon les informations relayées par Foot Mercato, le FC Barcelone envisage donc de lui proposer un nouveau contrat. Sa clause pourrait alors atteindre 150 millions d’euros, soit dix fois son montant actuel.

Le Barça veut protéger son élément prometteur

La direction catalane entend ainsi éviter de laisser une porte ouverte aux clubs intéressés. Cette volonté de le blinder témoigne surtout de la confiance placée dans le jeune Égyptien, dont l’intégration chez les professionnels s’accélère.

Le Barça doit également composer avec la situation de Jesse Bisiwu, autre jeune joueur suivi au sein du club. Pour Abdelkarim, la priorité est désormais claire : confirmer ses premiers pas et s’installer durablement dans le groupe professionnel.

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