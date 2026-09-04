Pronostic RC Lens – Lorient : Lens va-t-il se relancer à Bollaert ?

Voici l’analyse complète du match de la troisième journée de Ligue 1 entre le RC Lens et Lorient, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après un début de saison parfait, marqué par une victoire lors du Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain (1-0), puis un large succès contre l’AJ Auxerre (5-2) pour son premier match de Ligue 1, le RC Lens est tombé le week-end dernier sur la pelouse du RC Strasbourg (2-1). Les Sang et Or voudront donc repartir de l’avant ce samedi (17h15) avec la réception de Lorient, pour le compte de la troisième journée de championnat.

Ligue 1 – RC Lens vs Lorient

Samedi 5 septembre 2026 · 20h45 · Stade Bollaert-Delelis

RC Lens : rebondir avant la Ligue des champions

Le début de saison du RC Lens reste globalement très positif. Avant même de retrouver la Ligue 1, les Sang et Or avaient envoyé un premier signal en remportant le Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain (1-0).

Les Lensois avaient ensuite parfaitement négocié leur première journée de championnat en offrant un festival offensif à leurs supporters contre l’AJ Auxerre (5-2). Florian Thauvin s’était notamment offert un doublé, tandis que Franjo Ivanović, Saud Abdulhamid et Nhoa Ganiou avaient également trouvé le chemin des filets.

La dynamique s’est toutefois interrompue le week-end dernier à Strasbourg. Pourtant devant à la pause grâce à un nouveau but de Florian Thauvin, le Racing a finalement été renversé en seconde période (2-1). Une première défaite qui place provisoirement les Sang et Or au septième rang du classement avec trois points.

Le retour à Bollaert pourrait donc tomber au bon moment. Lens avait affiché une vraie puissance offensive lors de sa première sortie à domicile et tentera de retrouver cette efficacité contre une équipe lorientaise qui vient de s’incliner devant son public face au promu troyen.

Cette rencontre arrive également à quelques jours d’un rendez-vous très attendu. Le Racing lancera jeudi prochain sa campagne de Ligue des champions avec un déplacement sur la pelouse du Slavia Prague. Dino Toppmöller voudra certainement voir ses hommes faire le plein de confiance avant de retrouver la scène européenne.

Lorient : toujours à la recherche d’une première victoire

Le FC Lorient n’a pas connu la même réussite pour démarrer son championnat. Les Merlus n’ont pris qu’un point lors de leurs deux premières journées et font partie des équipes qui attendent toujours de débloquer leur compteur de victoires.

Pour leur entrée en lice, les Bretons étaient tout de même parvenus à ramener un point de leur déplacement à Nice (0-0). Une performance encourageante sur le plan défensif avant une première beaucoup plus décevante au Moustoir.

Opposé à Troyes le week-end dernier, Lorient espérait profiter de son retour devant son public pour lancer véritablement sa saison. Les hommes d’Alexandre Dujeux ont finalement été surpris par le promu aubois et se sont inclinés (1-2).

Le nouveau technicien lorientais doit donc encore trouver la bonne formule. Après une dixième place obtenue la saison dernière pour son retour parmi l’élite, le FCL avait réussi à se tenir relativement loin de la lutte pour le maintien. Les premières semaines du nouvel exercice se révèlent pour le moment moins convaincantes.

Le déplacement à Bollaert représente désormais un sérieux test pour les Merlus. Ils devront notamment parvenir à contenir une attaque lensoise qui a déjà inscrit six buts en deux journées et qui s’était montrée particulièrement inspirée lors de son premier match à domicile.

Les confrontations entre les deux équipes

Les derniers déplacements de Lorient à Bollaert ont été particulièrement compliqués. Le RC Lens a remporté les trois dernières confrontations entre les deux équipes disputées dans son stade en Ligue 1.

Lors de la saison 2025-2026, les Sang et Or avaient notamment dominé les Merlus sur le score de 3-0. Lens s’était également imposé 2-0 à domicile en mai 2024.

Lorient peut néanmoins s’appuyer sur le dernier duel entre les deux formations. En mars dernier, les Bretons avaient réussi à prendre leur revanche au Moustoir en s’imposant 2-1.

Le bilan récent à Bollaert reste malgré tout largement favorable au Racing. Les Sang et Or auront donc l’occasion de prolonger une série qui dure désormais depuis plusieurs saisons devant leur public.

Les compos probables

La compo probable du RC Lens : Risser – Antonio, Ganiou, Sagnan – Skoras, Bulatovic, Titraoui, Udol – Thauvin, Ivanovic – Sima.

Absents : Baidoo, Chavez (reprise), Nawrocki (blessé).

Incertains : Abdulhamid, Gradit (blessés, reprise), Edouard (raisons personnelles).

La compo probable du FC Lorient : Mvogo – Sylla, Talbi, Adjei – Le Bris, Makengo, Cadiou, Kouassi – Bernardeau, Jensen – Baldé.

Absents : Fadiga (blessé).

Incertain : Avom (blessé).

Les joueurs à suivre

Florian Thauvin (RC Lens) : Le capitaine lensois réalise un excellent début de championnat. Auteur d’un doublé lors du large succès contre Auxerre (5-2), Florian Thauvin a encore trouvé le chemin des filets le week-end dernier à Strasbourg (2-1). Avec déjà trois buts après seulement deux journées, l’ancien Marseillais s’impose comme l’une des principales armes offensives du Racing. Son influence entre les lignes et sa qualité de frappe pourraient une nouvelle fois faire très mal à Lorient.

Ibrahima Baldé (Lorient) : Tout juste arrivé au FC Lorient en provenance de Rodez, Ibrahima Baldé pourrait déjà retrouver son ancien club. Formé au RC Lens, l’attaquant de 23 ans revient à Bollaert avec une confiance maximale puisqu’il a inscrit 5 buts lors des 4 premières journées de Ligue 2, faisant de lui le meilleur buteur du championnat avant son départ. Puissant et efficace devant le but, il pourrait être l’une des principales armes offensives des Merlus face aux Sang et Or.

Les tendances de cotes : Lens très largement favori

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire RC Lens (1) ≈ 1,43 ≈ 69 % Lens grand favori Match nul (X) ≈ 4,60 ≈ 21 % Scénario secondaire Victoire Lorient (2) ≈ 7,00 ≈ 10 % Lorient gros outsider

Le marché ne laisse guère de doute sur le favori de cette rencontre. Selon les probabilités calculées à partir des cotes, le RC Lens possède environ 69 % de chances de l’emporter, contre 21 % pour le match nul et seulement 10 % pour un succès lorientais.

Plusieurs éléments permettent de comprendre cet écart. Malgré son revers à Strasbourg, Lens a montré de très belles choses depuis le début de la saison et avait notamment inscrit cinq buts pour sa première à Bollaert. Lorient n’a de son côté pris qu’un point en deux rencontres et reste sur une défaite à domicile contre Troyes.

L’historique récent dans le Pas-de-Calais renforce encore le statut de favori des Sang et Or puisque Lens a gagné les trois dernières réceptions de Lorient en Ligue 1.

La proximité du déplacement européen au Slavia Prague constitue néanmoins un paramètre à surveiller. Même si Dino Toppmöller devrait vouloir aligner une équipe compétitive, la gestion des organismes pourrait progressivement entrer en compte si Lens parvient à prendre rapidement l’avantage.

Nos pronostics pour RC Lens – Lorient

RC Lens gagne et plus de 1,5 but dans le match : Plutôt que de se contenter de la victoire lensoise, dont la cote devrait rester relativement basse, cette combinaison permet de chercher davantage de valeur. Lens avait inscrit cinq buts lors de sa première rencontre à Bollaert et possède plusieurs joueurs capables de faire la différence offensivement. Face à un Lorient encore sans victoire et battu par Troyes lors de la dernière journée, les Sang et Or disposent d’une belle occasion de rebondir.

: Plutôt que de se contenter de la victoire lensoise, dont la cote devrait rester relativement basse, cette combinaison permet de chercher davantage de valeur. Lens avait inscrit cinq buts lors de sa première rencontre à Bollaert et possède plusieurs joueurs capables de faire la différence offensivement. Face à un Lorient encore sans victoire et battu par Troyes lors de la dernière journée, les Sang et Or disposent d’une belle occasion de rebondir. RC Lens marque en première période : Les Lensois pourraient chercher à imposer immédiatement leur rythme devant leur public. Ils avaient déjà ouvert le score rapidement contre Auxerre lors de la première journée, Florian Thauvin trouvant le chemin des filets dès la 13e minute. Le Racing avait également viré en tête à la pause le week-end dernier à Strasbourg. Une nouvelle entame forte des hommes de Dino Toppmöller est donc envisageable.

: Les Lensois pourraient chercher à imposer immédiatement leur rythme devant leur public. Ils avaient déjà ouvert le score rapidement contre Auxerre lors de la première journée, Florian Thauvin trouvant le chemin des filets dès la 13e minute. Le Racing avait également viré en tête à la pause le week-end dernier à Strasbourg. Une nouvelle entame forte des hommes de Dino Toppmöller est donc envisageable. Florian Thauvin buteur : Difficile de ne pas s’intéresser à l’ancien international français au regard de son début de saison. Florian Thauvin a déjà inscrit trois buts en seulement deux journées de Ligue 1 : un doublé contre Auxerre puis l’ouverture du score à Strasbourg. En confiance et très impliqué dans le secteur offensif lensois, le capitaine du Racing pourrait encore profiter de la réception de Lorient pour améliorer ses statistiques.

Score possible

RC Lens 3-1 Lorient : Le Racing devrait avoir les moyens de reprendre sa marche en avant devant son public. Malgré la défaite à Strasbourg, les Sang et Or ont inscrit six buts lors de leurs deux premières journées et Florian Thauvin affiche déjà une excellente forme. Lorient pourrait néanmoins profiter de certaines prises de risques lensoises pour se créer des situations et trouver le chemin des filets. La supériorité offensive du Racing, son avantage du terrain et son excellente série récente à Bollaert face aux Merlus font toutefois pencher la balance vers un succès relativement confortable des hommes de Dino Toppmöller.