Directeur commercial du RC Lens depuis 2021, Laurent va officialiser la fin de ses fonctions auprès des partenaires du club dans les prochains jours.

Arrivé discrètement au RC Lens en 2021, Laurent Platini s’apprête à mettre un terme à son aventure chez les Sang et Or. Le directeur commercial devrait officialiser sa décision auprès des partenaires du club dans les prochains jours.

Fils de la légende du football français Michel Platini, Laurent Platini aura surtout marqué son passage par son travail sur le développement commercial du Racing. En quelques années, le club artésien a considérablement renforcé ses revenus issus du sponsoring et de ses activités commerciales.

Un poids commercial considérablement renforcé

Sous son impulsion, le RC Lens aurait atteint environ 45 millions d’euros de revenus commerciaux, un niveau qui place désormais le club parmi les références de Ligue 1 dans ce domaine, hors Paris Saint-Germain.

Une progression qui illustre le changement de dimension économique du Racing ces dernières années. Au-delà des résultats sportifs et de l’engouement populaire autour de Bollaert-Delelis, Lens a réussi à développer une véritable stratégie autour de sa marque, de ses partenaires et de l’expérience proposée aux entreprises.

« La Galerie », l’un de ses projets phares

Laurent Platini est notamment à l’origine de « La Galerie », un espace VIP immersif installé au stade Bollaert-Delelis. Pensé autour de l’histoire minière et de l’identité du territoire, le projet devait permettre au Racing de proposer une expérience différente à ses partenaires, tout en renforçant le lien entre le club et son environnement. Une initiative particulièrement symbolique de la stratégie développée ces dernières années : s’appuyer sur l’identité du RC Lens et sur celle du bassin minier pour créer de nouvelles offres commerciales.

Une page va donc se tourner

Après cinq années à la direction commerciale, le départ de Laurent Platini constitue un changement important dans l’organisation du Racing. Son passage aura accompagné la transformation du club sur le plan économique et le développement d’un réseau de partenaires devenu essentiel dans le modèle lensois. Il devrait désormais informer officiellement les différents partenaires du club de la fin de ses fonctions dans les prochains jours. Pour le RC Lens, il faudra donc trouver un nouveau profil capable de poursuivre cette dynamique commerciale, alors que le club cherche à continuer de grandir parmi les places fortes du football français.