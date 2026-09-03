Arrivé au RC Lens cet été, Maik Nawrocki (25 ans) souffre d’une rupture complète du ligament croisé antérieur et subira une opération chirurgicale.

C’est une bien mauvaise nouvelle pour le RC Lens. Recruté durant le mercato estival pour renforcer la défense artésienne, Maik Nawrocki est victime d’une grave blessure au genou.

Les examens médicaux ont révélé une rupture complète du ligament croisé antérieur. Une blessure sérieuse qui contraint le défenseur à passer par la case opération. Le joueur va désormais entamer un long processus de soins et de rééducation avant de pouvoir envisager son retour à la compétition.

Coup dur pour Nawrocki

Ce coup dur intervient alors que Nawrocki venait tout juste de rejoindre les Sang et Or et devait progressivement prendre ses marques au sein de son nouveau club. Son absence représente forcément un coup porté aux plans de l’équipe et au secteur défensif lensois.

Le RC Lens a tenu à apporter son soutien à sa recrue : « L’ensemble du club se tient aux côtés de son défenseur et lui adresse ses meilleurs vœux de rétablissement. » Désormais, l’objectif sera clair pour Maik Nawrocki : bien se soigner, franchir étape après étape les différentes phases de sa rééducation et revenir plus fort sur les terrains. Tous les supporters lensois espèrent désormais le revoir rapidement sous les couleurs sang et or.