Ryad Hachem (28 ans), ancien capitaine de Grégory Poirier au Red Star, (28 ans) débarque au FC Nantes avec une énorme détermination.

Ryad Hachem veut tourner une page. Après cinq saisons au Red Star, le joueur de 28 ans a choisi de relever un nouveau défi en rejoignant le FC Nantes. Un choix mûrement réfléchi pour celui qui estime avoir parfois atteint une forme de confort dans son ancien club.

Hachem : « J’étais un petit peu trop dans mon confort »

« Je viens avec l’envie de m’imposer, mon caractère et mon envie », a lancé le nouveau Nantais lors de sa présentation. Un discours qui en dit long sur l’état d’esprit du joueur, présenté comme un élément capable d’apporter de la personnalité au groupe nantais. Le choix du FC Nantes ne doit rien au hasard. Malgré son attachement au Red Star, où il s’apprêtait à entamer une cinquième saison, Hachem ressentait le besoin de sortir de sa zone de confort.

« Le FC Nantes, on sait tout ce que ça représente. C’est l’un des plus grands clubs français, avec l’une des meilleures ambiances. Les conditions sont superbes pour un footballeur. Il y a un gros challenge à relever », indique-t-il avant de poursuivre, avec une certaine franchise : « Au Red Star, j’entamais ma 5e saison. J’ai accompli de belles choses mais j’aime bien les nouveaux défis. J’étais un petit peu trop dans mon confort, ce n’est pas là où je me trouve le meilleur. J’avais aussi envie de voir autre chose. Un projet comme celui du FCN, c’est le projet parfait. » Un discours qui traduit une volonté claire : Hachem ne veut pas simplement changer de maillot. Il veut se remettre en danger et prouver qu’il peut franchir un nouveau cap.

Une arrivée au FC Nantes… sans échange avec Poirier !

Son arrivée au FC Nantes intervient également dans un contexte particulier. Hachem connaît parfaitement Grégory Poirier, qu’il avait eu comme entraîneur au Red Star. Pourtant, le nouveau Canari assure que sa relation avec le technicien n’a pas été déterminante dans son choix. Les discussions avec le FC Nantes avaient débuté bien avant son arrivée. « Donc, ça a pesé oui et non. Sur la fin, ça a peut-être facilité les choses », précise-t-il. Et surtout, Hachem révèle un détail qui ne manquera pas d’interpeller : il n’a eu aucun échange avec son nouvel entraîneur avant de rejoindre Nantes : « J’ai échangé zéro message avec le coach. » De quoi montrer que le joueur a avant tout été séduit par le projet nantais lui-même, plutôt que de rejoindre son ancien technicien par simple fidélité.

Milieu de terrain capable également d’évoluer au poste de latéral, Hachem arrive donc avec l’ambition de s’imposer rapidement. Son discours, particulièrement direct, colle en tout cas à l’image d’un joueur qui entend apporter de la personnalité au FC Nantes. Après avoir connu les responsabilités de capitaine au Red Star, le joueur de 28 ans débarque chez les Canaris avec une idée en tête : ne pas se contenter de son statut et gagner sa place. Son message est déjà clair : à Nantes, Ryad Hachem veut sortir de sa zone de confort, imposer son caractère et répondre présent face au défi qui l’attend.