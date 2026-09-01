FC Nantes Mercato : les Canaris officialisent enfin leur nouvel attaquant !

Le FC Nantes tient son nouvel attaquant. Les Canaris ont officialisé ce mardi l’arrivée de Thomas Robinet, en provenance de l’USL Dunkerque, pour 1,5 millions d’euros. L’avant-centre de 30 ans s’engage pour deux saisons, plus une année supplémentaire en option.

Après avoir inscrit 18 buts toutes compétitions confondues avec Dunkerque la saison dernière, Robinet vient renforcer une attaque nantaise déjà remodelée cet été. Passé notamment par Sochaux, Laval, Châteauroux, Nancy et Almere City, le buteur s’est forgé une solide réputation d’attaquant efficace en Ligue 2.

Cette arrivée constitue la 12e recrue du FC Nantes dans ce sprint final du mercato et offre une nouvelle solution offensive aux Canaris.