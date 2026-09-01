FC Nantes Mercato : un chèque de 5 M€ et un buteur en approche !

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Après avoir vendu Herba Guirassy aux Young Boys de Berne pour près de 5 millions d’euros, le FC Nantes devrait recruter un nouvel attaquant avant la fermeture du mercato. La piste Thomas Robinet pourrait connaître une accélération décisive.

Le mercato du FC Nantes est encore loin d’être terminé. Auteur d’un début de saison particulièrement prometteur, Herba Guirassy quitte déjà les Canaris pour rejoindre les Young Boys de Berne. Un départ important sur le plan sportif, mais qui offre de nouvelles possibilités financières aux dirigeants nantais.

Le club suisse aurait déboursé près de 5 millions d’euros pour recruter l’attaquant de 20 ans et lui faire signer un contrat jusqu’en juin 2030. Une très belle vente pour Nantes, désormais attendu au tournant pour lui trouver rapidement un remplaçant.

Guirassy laisse un grand vide au FC Nantes

Buteur contre Laval puis passeur décisif face à Guingamp, Herba Guirassy faisait partie des rares satisfactions nantaises de ce début de saison. Ses performances n’ont pas échappé aux Young Boys, qui ont décidé d’accélérer pour boucler son arrivée.

International Espoirs français à une reprise, l’attaquant avait déjà brillé dans les équipes de jeunes du FC Nantes. Il avait notamment participé au superbe parcours des Canaris jusqu’en demi-finales de la Youth League en 2024, quelques mois après avoir marqué en finale du championnat U19 contre le PSG.

Apparu à 20 reprises en Ligue 1 la saison dernière, pour deux buts inscrits, Guirassy représentait l’un des principaux espoirs du centre de formation nantais. Son transfert offre une belle rentrée d’argent au club, mais affaiblit encore un secteur offensif déjà fragilisé.

Thomas Robinet pour relancer l’attaque nantaise ?

Le FC Nantes doit désormais passer à l’action. Ignatius Ganago souffre des adducteurs tandis que Killian Corredor est touché aux ischio-jambiers. Dans ces conditions, l’arrivée d’un nouvel avant-centre apparaît indispensable avant la clôture du marché.

Longtemps associé aux Canaris, Timothé Nkada semble désormais se diriger vers Troyes. La direction nantaise pourrait donc se rabattre sur Thomas Robinet. Jusqu’ici retenu par Dunkerque, le buteur de Ligue 2 serait particulièrement séduit par le projet proposé par le FC Nantes.

Reste maintenant à convaincre son club de le libérer dans les dernières heures du mercato. Grâce aux millions récupérés avec la vente de Guirassy, les dirigeants nantais disposent d’arguments supplémentaires pour accélérer les négociations.

La réponse devrait tomber avant la fermeture du marché des transferts, programmée ce mardi à 23 heures. Le FC Nantes joue donc contre la montre pour remplacer son jeune talent et offrir une nouvelle arme offensive à son entraîneur. Thomas Robinet pourrait bien être l’heureux élu.