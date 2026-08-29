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FRANCE

FC Nantes : la première composition de Poirier face à Guingamp est connue

Par William Tertrin - 29 Août 2026, 19:08
Grégory Poirier (FC Nantes)

Voici la compo officielle du FC Nantes qui affronte Guingamp pour la première de Grégory Poirier.

Ce samedi soir, le FC Nantes dispute la 4e journée de Ligue 2 sur la pelouse de Guingamp. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Grégory Poirier, qui vit son premier match sur le banc nantais. Coup d’envoi à 20 heures.

La compo du FC Nantes

Dupé – Guilbert (cap), Sow, Perrin, Amian – Lepenant, Younoussa, Sissoko – Tabibou, Guirassy, Cafaro.

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