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FRANCE

FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour la deuxième recrue de Poirier

Par William Tertrin - 28 Août 2026, 17:40
Balthazar Pierret (Red Star)

Le FC Nantes a trouvé un accord avec le Red Star pour le transfert de Balthazar Pierret, qui devrait prochainement retrouver à Nantes son ancien entraîneur Grégory Poirier.

Le FC Nantes tient sa nouvelle recrue au milieu de terrain. Après Ryad Hachem, officiellement arrivé jeudi, les Canaris vont également attirer Balthazar Pierret en provenance du Red Star. Alors que la direction nantaise avait démenti l’avancée du dossier la veille, les discussions ont finalement bien abouti, comme confirmé ce vendredi par Ouest-France.

Selon les dernières informations de L’Équipe, Nantes et le Red Star ont trouvé un accord pour un transfert estimé à environ un million d’euros. Il ne manquerait désormais plus que les dernières formalités pour voir le milieu de 26 ans s’engager avec le FCN.

Un joueur déjà habitué aux méthodes de Poirier

Cette arrivée confirme également l’influence de Grégory Poirier dans le recrutement nantais. Le nouvel entraîneur des Canaris connaît parfaitement Pierret, qu’il a dirigé au Red Star lors de la seconde partie de la saison dernière.

Formé à l’OGC Nice, passé par Boulogne-sur-Mer et Quevilly-Rouen, Pierret avait ensuite découvert la Serie A avec Lecce, où il avait disputé 30 matches de championnat en 2024-2025. Il avait rejoint le Red Star en janvier 2026.

Avec ce recrutement, le FC Nantes poursuit donc sa reconstruction après sa relégation en Ligue 2 et mise une nouvelle fois sur un joueur déjà parfaitement connu par son nouvel entraîneur.

Sauf contretemps administratif, Balthazar Pierret devrait ainsi devenir la deuxième recrue nantaise directement issue du Red Star cet été, après Ryad Hachem.

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