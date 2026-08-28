À LA UNE DU 28 AOûT 2026
[18:20]OM : double coup de tonnerre pour le mercato, c’est signé Lorenzi !
[18:00]PSG Mercato : après Barcola, Paris a bouclé un nouveau transfert XXL !
[17:40]FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour la deuxième recrue de Poirier
[17:20]RC Lens Mercato : ça brûle pour Bitshiabu, grosse menace pour Kadile !
[17:00]OM Mercato : Lorenzi va être exaucé, un nouveau gros départ se dessine
[16:40]ASSE Mercato : Robert Beric aux petits soins pour Tamar Svetlin !
[16:20]Stade Rennais Mercato : ça sent très mauvais pour Terrier, pas pour Lepaul
[16:00]RC Lens Mercato : un ancien du Stade Rennais pourrait débarquer, ce n’est pas Belocian !
[15:40]OM : rebondissement de la dernière chance pour Habib Beye ?
[15:30]Pronostic OL – Le Havre : les Gones vont-ils rebondir après Fenerbahçe ?

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Lorenzi va être exaucé, un nouveau gros départ se dessine

Par William Tertrin - 28 Août 2026, 17:00
Grégory Lorenzi (OM)

L’AS Roma a intensifié les discussions pour recruter Leonardo Balerdi, qui serait favorable à un départ vers l’Italie alors que l’OM cherche encore des liquidités avant la fermeture du mercato.

Plus tôt ce vendredi, Grégory Lorenzi a été très clair sur la suite du mercato à l’OM : « L’équation est très facile : même si on vend un joueur, on n’aura pas le droit d’enregistrer une arrivée, donc concrètement, il faudrait qu’il y ait plusieurs départs pour qu’on puisse faire une arrivée. Je ne sais pas si les gens comprennent bien la situation et le problème auquel on est confronté. »

Et à quelques jours de la fin du mercato, un nouveau gros départ pourrait intervenir à l’OM avec Leonardo Balerdi. Selon les informations de Foot Mercato, l’AS Roma a accéléré ces dernières heures pour s’attacher les services du défenseur argentin.

Le club italien apprécie depuis plusieurs mois le profil du défenseur marseillais et serait désormais passé à l’action. Un accord aurait même été trouvé entre Balerdi et l’AS Roma, qui doit maintenant s’entendre avec l’OM sur les modalités de l’opération.

Un prêt avec option d’achat obligatoire

La piste étudiée serait celle d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Une formule qui pourrait permettre à Marseille de récupérer rapidement des liquidités tout en allégeant sa masse salariale.

Arrivé à l’OM en 2020 après son passage au Borussia Dortmund, Balerdi reste un joueur important de l’effectif marseillais. L’Argentin compte notamment 11 sélections avec l’Albiceleste et a disputé 36 rencontres avec Marseille lors de la saison 2025-2026. Son avenir est toutefois devenu plus incertain ces dernières semaines. Le défenseur avait notamment été pris à partie par une partie du public du Vélodrome lors du match amical perdu contre l’Atlético de Madrid (1-2).

Les discussions entre l’OM et la Roma doivent désormais avancer rapidement. Avec la fermeture du mercato qui approche, un départ de Balerdi pourrait représenter une nouvelle rentrée d’argent bienvenue pour le club phocéen.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot