OM Mercato : Lorenzi va être exaucé, un nouveau gros départ se dessine

L’AS Roma a intensifié les discussions pour recruter Leonardo Balerdi, qui serait favorable à un départ vers l’Italie alors que l’OM cherche encore des liquidités avant la fermeture du mercato.

Plus tôt ce vendredi, Grégory Lorenzi a été très clair sur la suite du mercato à l’OM : « L’équation est très facile : même si on vend un joueur, on n’aura pas le droit d’enregistrer une arrivée, donc concrètement, il faudrait qu’il y ait plusieurs départs pour qu’on puisse faire une arrivée. Je ne sais pas si les gens comprennent bien la situation et le problème auquel on est confronté. »

Et à quelques jours de la fin du mercato, un nouveau gros départ pourrait intervenir à l’OM avec Leonardo Balerdi. Selon les informations de Foot Mercato, l’AS Roma a accéléré ces dernières heures pour s’attacher les services du défenseur argentin.

Le club italien apprécie depuis plusieurs mois le profil du défenseur marseillais et serait désormais passé à l’action. Un accord aurait même été trouvé entre Balerdi et l’AS Roma, qui doit maintenant s’entendre avec l’OM sur les modalités de l’opération.

Un prêt avec option d’achat obligatoire

La piste étudiée serait celle d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Une formule qui pourrait permettre à Marseille de récupérer rapidement des liquidités tout en allégeant sa masse salariale.

Arrivé à l’OM en 2020 après son passage au Borussia Dortmund, Balerdi reste un joueur important de l’effectif marseillais. L’Argentin compte notamment 11 sélections avec l’Albiceleste et a disputé 36 rencontres avec Marseille lors de la saison 2025-2026. Son avenir est toutefois devenu plus incertain ces dernières semaines. Le défenseur avait notamment été pris à partie par une partie du public du Vélodrome lors du match amical perdu contre l’Atlético de Madrid (1-2).

Les discussions entre l’OM et la Roma doivent désormais avancer rapidement. Avec la fermeture du mercato qui approche, un départ de Balerdi pourrait représenter une nouvelle rentrée d’argent bienvenue pour le club phocéen.