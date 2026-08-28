Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Alors que la tendance est à un départ d’Igor Paixao, plusieurs autres cadres sont poussés vers la sortie avant la fin du mercato.

L’avenir d’Igor Paixão semble désormais plus que jamais lié aux dernières heures du mercato marseillais. Alors que le Brésilien est régulièrement annoncé dans le viseur de plusieurs clubs étrangers, son départ de l’OM tient désormais nettement la corde.

Paixão vers un départ de l’OM

Selon La Provence, l’OM ne souhaiterait pas attendre le mercato hivernal, ni même l’été 2027, pour vendre Igor Paixão. Le club phocéen redouterait notamment de conserver trop longtemps son principal actif offensif sans garantie de pouvoir réaliser une importante plus-value. Un éventuel pépin physique pourrait notamment faire chuter sa valeur marchande. Dans les bureaux de La Commanderie, le scénario d’une blessure du Brésilien est donc pris très au sérieux. L’OM chercherait ainsi à profiter des dernières opportunités du marché pour boucler son transfert.

Le départ de Paixão ne réglerait pas à lui seul les problèmes économiques du club. Toujours selon La Provence, deux à trois autres départs d’Olympiens très bien rémunérés seraient nécessaires avant la clôture du mercato. Une opération de dégraissage qui concerne donc également plusieurs cadres de l’effectif. L’objectif est double : récupérer des liquidités grâce aux indemnités de transfert, mais aussi alléger une masse salariale particulièrement importante.

Une fin de mercato sous tension à l’OM

Le dossier Paixão se retrouve ainsi au cœur des dernières manœuvres marseillaises. Sportivement, son départ représenterait une énorme perte pour Bruno Genesio, qui apprécie particulièrement son profil. Mais sur le plan financier, les dirigeants marseillais semblent désormais considérer qu’il est trop risqué de repousser encore sa vente.

L’OM doit donc trouver le bon compromis entre impératifs sportifs et nécessité de renflouer ses caisses. Et derrière Paixão, plusieurs autres cadres pourraient également être invités à faire leurs valises. Les dernières heures du mercato promettent donc d’être particulièrement agitées à Marseille.