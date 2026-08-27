OM Mercato : on sait ce qu’il manque pour débloquer les arrivées à Marseille !

L’OM doit encore alléger sa masse salariale, avec environ quatre départs attendus avant de pouvoir véritablement accélérer son recrutement.

Le mercato de l’Olympique de Marseille reste largement conditionné par les départs. Après un début de saison réussi face à Strasbourg (4-0), le club phocéen doit toujours réduire sa masse salariale avant de pouvoir enregistrer de nouvelles recrues. Bruno Genesio l’a clairement annoncé : plusieurs joueurs pourraient encore quitter Marseille avant la fermeture du marché.

L’OM attend environ quatre départs

Selon les informations rapportées par RMC Sport, Marseille aurait besoin d’environ quatre départs parmi les joueurs disposant des salaires les plus importants pour dégager une véritable marge de manœuvre.

Le constat rejoint celui de Bruno Genesio. Après la victoire contre Strasbourg, l’entraîneur marseillais expliquait que le club devait avant tout faire baisser sa masse salariale, évoquant la possibilité de trois, quatre ou cinq départs.

Cette situation explique pourquoi plusieurs dossiers suivis par l’OM restent pour l’instant en attente. Le club doit vendre avant d’acheter, ou au minimum libérer suffisamment de masse salariale pour pouvoir avancer sur ses pistes.

Plusieurs dossiers sous surveillance

Dans l’effectif marseillais, plusieurs joueurs pourraient contribuer à ce dégraissage. Les situations de Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Højbjerg, Igor Paixão ou encore Quinten Timber sont notamment scrutées alors que des intérêts existent pour certains d’entre eux, voire aussi Amine Gouiri. Timber est ainsi associé à Crystal Palace, tandis que Paixão fait l’objet d’une offensive de Sunderland.

Cette politique de ventes a également des conséquences sur le recrutement. L’OM s’est notamment positionné sur Jean-Clair Todibo, avec un accord trouvé avec le joueur et des discussions engagées avec West Ham autour d’un prêt avec prise en charge partagée du salaire. Mais l’opération reste liée à la capacité du club à libérer de la place dans sa masse salariale.

Paixão, un dossier particulièrement sensible

Le cas d’Igor Paixão symbolise parfaitement le dilemme marseillais. Sunderland a formulé une offre pour le Brésilien, mais celle-ci n’atteint pas les 40 millions d’euros espérés par Marseille, qui n’a pas accepté la proposition.

Son départ pourrait donc offrir une bouffée d’oxygène financière au club, mais il affaiblirait aussi un secteur offensif que Genesio souhaite compétitif. C’est tout l’enjeu des derniers jours du mercato : réduire les coûts sans sacrifier les ambitions sportives.

Le temps presse désormais pour l’OM. Tant que les départs attendus ne sont pas concrétisés, les dirigeants marseillais restent condamnés à observer le marché et à patienter sur plusieurs pistes. Et plus le mercato avance, plus le risque de voir certaines opportunités leur échapper augmente.