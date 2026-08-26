Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Tandis que le Niçois Hicham Boudaoui s’éloigne de l’OM, une bonne nouvelle est tombée pour Igor Paixao.

Le mercato de l’OM continue de réserver son lot de rebondissements. Alors que plusieurs dossiers restent ouverts dans les dernières heures du marché, Hicham Boudaoui semble désormais s’éloigner de Marseille. Une évolution qui pourrait également avoir des conséquences indirectes sur le dossier Igor Paixao.

Boudaoui se rapproche d’Al-Ittihad

Selon Foot Mercato, l’OGC Nice est actuellement en discussions avec Al-Ittihad au sujet d’Hicham Boudaoui. Le club saoudien aurait fait du milieu de terrain algérien l’une de ses priorités et les échanges entre les deux formations seraient déjà bien engagés. Les différentes parties seraient confiantes quant à la possibilité de parvenir à un accord. Une tendance qui devrait donc éloigner l’OM de l’international algérien.

Boudaoui était pourtant une piste intéressante pour Marseille. À 26 ans, le milieu possède une solide expérience de la Ligue 1 et s’est imposé comme un joueur important à Nice depuis son arrivée en 2019. L’Algérien compte notamment 207 apparitions avec les Aiglons, pour 14 buts et 15 passes décisives. Mais si son avenir s’écrit finalement du côté de l’Arabie saoudite, l’OM devrait passer son tour.

Le secteur sportif de l’OM résiste pour Paixao

Cette piste qui s’éloigne constitue aussi une information intéressante dans le dossier Igor Paixao. Alors que les considérations financières poussent toujours dans le sens d’un départ du Brésilien, le secteur sportif de l’OM ne semble pas vouloir céder. Mohamed Toubache-Ter résume la situation en quelques mots : « Le sportif résiste ». Une formule qui en dit long sur les tensions autour de l’avenir de Paixao.

Bruno Genesio et Grégory Lorenzi continueraient ainsi de défendre la présence d’Igor Paixao dans l’effectif marseillais. Le Brésilien représente une pièce importante du projet sportif et son départ obligerait l’OM à trouver une solution de remplacement dans un délai extrêmement court.

Jusqu’où Genesio pourra-t-il résister ?

Pour le staff et la direction sportive, conserver Paixao pourrait donc être la meilleure option. Mais la pression financière reste bien présente. C’est désormais toute la question. Le secteur sportif semble déterminé à conserver Paixao, tandis que les impératifs économiques pourraient pousser l’OM à étudier sérieusement une grosse offre.

La volonté de Bruno Genesio et Grégory Lorenzi sera-t-elle suffisante pour empêcher un départ ? Tout dépendra probablement des dernières propositions qui arriveront sur la table des dirigeants. Pour l’instant, une tendance se dégage toutefois : le sportif marseillais tient bon.