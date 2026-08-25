Stade Rennais Mercato : une autre destination que l’OM se précise pour Blas

Sur le départ du Stade Rennais cet été, Ludovic Blas disposerait de plusieurs portes de sortie, notamment du côté de l’Espagne.

Ludovic Blas pourrait quitter le Stade Rennais d’ici la fermeture du mercato estival. Sur le banc lors du match nul concédé par Rennes face au Paris Saint-Germain (2-2), l’ancien Nantais est entré en jeu à la 72e minute et a réalisé une plutôt bonne entrée, étant notamment tout proche d’offrir la victoire aux Rennais d’une tête à bout portant. Une prestation encourageante qui pourrait d’ailleurs relancer son avenir à l’approche des derniers jours du mercato et pousser certains prétendants à accélérer sur son dossier.

Blas en Liga plutôt qu’à l’OM ?

Si l’Olympique de Marseille surveillerait sa situation cet été et qu’il aurait été proposé à un autre club de Ligue 1, dont l’identité n’a pour l’heure pas fuité, c’est plutôt vers l’Espagne que pourrait se diriger Ludovic Blas. Selon Ouest-France, le joueur de 28 ans aurait plusieurs touches en Liga. Reste désormais à connaître l’identité de ces clubs espagnols et surtout à savoir si l’un d’entre eux passera concrètement à l’offensive d’ici la fermeture du marché des transferts.

Pour rappel, Ludovic Blas, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat avec le Stade Rennais, pourrait être cédé cet été contre une somme avoisinant les 10 millions d’euros. Le club Rouge et Noir avait déboursé 15 millions d’euros à l’été 2023 pour recruter l’ancien Guingampais en provenance du FC Nantes.