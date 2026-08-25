La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

En cas de départ d’Igor Paixao (26 ans), l’OM pourrait le remplacer par un joueur de classe internationale d’ici à la fin du mercato estival.

Le mercato de l’OM pourrait encore réserver quelques surprises. Alors que l’avenir d’Igor Paixao reste au centre des discussions, les dirigeants marseillais doivent anticiper toutes les éventualités. Et si le Brésilien venait à quitter la Canebière, un profil particulièrement intéressant pourrait être étudié.

Amoura pour remplacer Paixao ?

Marwan Belkacem, insider marseillais, a confirmé une piste qui pourrait rapidement séduire les supporters de l’OM. Selon lui, Marseille pourrait cibler Mohamed Amoura dans l’hypothèse d’un départ d’Igor Paixao : « Si l’OM cible Amoura pour remplacer Paixao, ça serait une bonne nouvelle malgré la mauvaise. » Une piste qui aurait de quoi faire parler. L’international algérien possède en effet un profil offensif particulièrement complet et une expérience importante du haut niveau.

Tout n’est toutefois pas parfait concernant Mohamed Amoura. Marwan Belkacem estime que l’attaquant traverse actuellement une période plus compliquée : « Sur la forme du moment, Igor me semble dessus car Amoura est dans une mauvaise passe depuis quelques mois. » Une situation qui pourrait justement expliquer pourquoi le joueur est davantage accessible sur le marché. Son contexte récent joue également en faveur d’une éventuelle opération.

Un joueur de « classe internationale »

La disponibilité de Mohamed Amoura constitue en effet un élément important. L’attaquant algérien sort d’une période délicate et son club a connu la relégation. Ces circonstances pourraient ouvrir la porte à un départ et permettre à certains clubs de tenter leur chance. Pour l’OM, cela pourrait représenter une opportunité particulièrement intéressante dans les derniers jours du mercato. Encore faudrait-il évidemment que Marseille confirme son intérêt et puisse trouver les moyens nécessaires pour boucler l’opération.

Malgré ses difficultés récentes, Amoura conserve une cote importante. Et pour Marwan Belkacem, le potentiel du joueur ne fait aucun doute : « En forme, classe internationale. » Une phrase qui résume parfaitement le potentiel du joueur. L’Algérien possède les qualités pour évoluer à très haut niveau lorsqu’il retrouve sa confiance et sa régularité. Pour l’OM, miser sur lui pourrait donc constituer un pari ambitieux.

Un remplacement forcément différent

Si Igor Paixao venait effectivement à partir, Marseille perdrait un joueur capable de créer des différences par ses accélérations et ses prises d’initiative. Amoura ne présenterait pas exactement le même profil mais sa polyvalence et ses qualités offensives pourraient offrir à Bruno Genesio une solution supplémentaire pour remodeler son attaque.

Le joueur pourrait notamment apporter davantage de percussion et de profondeur. Une complémentarité qui pourrait permettre à l’OM de conserver une vraie menace offensive malgré un éventuel départ de Paixao.Pour l’heure, cette piste reste à prendre avec prudence d’autant que la concurrence semble féroce malgré le retrait du Stade Rennais.