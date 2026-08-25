Grégory Poirier n’a pas encore dirigé son premier match avec le FC Nantes qu’un premier changement important est déjà intervenu chez les Canaris.

Le changement de coach s’accompagne déjà de premiers bouleversements au FC Nantes. Après la mise à l’écart de Michel Der Zakarian, Grégory Poirier est arrivé avec trois nouveaux membres dans son staff : Ibrahim Rachidi, Laurent Combarel et Gilles Marambaud.

Hilton pas conservé par le FC Nantes !

Mais contrairement à Robin Freneau, Faouzi Amzal et Romain Faure, qui restent en place, Vitorino Hilton ne poursuivra pas l’aventure au sein de l’encadrement nantais. Les supporters du FC Nantes auront rapidement remarqué l’absence de l’ancien défenseur brésilien dans le nouveau dispositif.

Vitorino Hilton faisait partie du staff de Michel Der Zakarian, mais le changement d’entraîneur aura donc eu raison de sa présence au FC Nantes. Une décision qui illustre la volonté de Grégory Poirier de mettre en place son propre fonctionnement. Le nouvel entraîneur nantais pourra ainsi compter sur trois collaborateurs qu’il connaît et qu’il a lui-même choisis.

Une décision peu surprenante

Cette éviction n’est pas forcément une énorme surprise au regard des critiques récemment formulées autour du staff nantais. Mohamed Toubache-Ter avait notamment pointé du doigt la situation dans laquelle se trouvait le club : « Un coach ne s’est pas renouvelé, un staff avec la présence d’un type pas prêt du tout (Hilton). Il faut être objectif mais surtout ya des joueurs qui s’entraînent pas à 100 % car leur désir de se casser est plus fort que tout. » Des propos qui prennent forcément une autre dimension après la décision de ne pas conserver Hilton.

Grégory Poirier arrive dans un contexte particulièrement compliqué. Le FC Nantes a totalement raté son début de saison en Ligue 2 et doit désormais rapidement provoquer une réaction. Pour cela, le technicien veut pouvoir travailler avec un staff en lequel il a pleinement confiance. L’arrivée d’Ibrahim Rachidi, Laurent Combarel et Gilles Marambaud doit lui permettre d’installer progressivement ses méthodes. Dans le même temps, la conservation de Freneau, Amzal et Faure permet au club de garder une certaine continuité.

Un vestiaire à reconquérir

Le chantier de Poirier ne se limitera évidemment pas à son staff. Le nouvel entraîneur du FC Nantes devra également retrouver la confiance de joueurs qui viennent d’enchaîner trois défaites en trois matches. Les propos de Toubache-Ter sur certains éléments qui ne s’entraîneraient pas à 100 % en raison de leur envie de partir illustrent également l’ambiance particulièrement tendue autour du groupe. Poirier devra donc rapidement remettre tout le monde au travail et recréer une dynamique collective.

Avec Der Zakarian écarté, un nouveau staff en partie constitué et Vitorino Hilton déjà sur le départ, le FC Nantes tourne progressivement la page. Grégory Poirier aura désormais la responsabilité de remettre de l’ordre dans un club plongé dans la crise. Son premier entraînement sera donc particulièrement observé. Et la mise à l’écart de Hilton montre déjà que le nouvel entraîneur compte bien imposer ses choix.