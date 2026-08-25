La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Échec industriel du PSG, Renato Sanches (29 ans) a une occasion en or de se relancer en Ligue 1. Deux clubs sont intéressés par son profil.

Le PSG poursuit son opération dégraissage. Après plusieurs saisons largement perturbées par les blessures et les difficultés à s’imposer, Renato Sanches semble désormais proche de la sortie.

Le PSG prêt à libérer Renato Sanches

Selon Foot Mercato, le PSG serait disposé à libérer Renato Sanches de son contrat s’il parvient à trouver un nouveau club. Une décision qui permettrait à Paris de se débarrasser d’un salaire et de libérer une place dans son effectif. Arrivé avec de grandes ambitions, l’ancien joueur du Bayern Munich n’a jamais réellement réussi à s’imposer dans la capitale. Ses nombreux problèmes physiques ont notamment fortement perturbé son passage au PSG.

Renato Sanches aurait pourtant déjà reçu plusieurs propositions. Le milieu portugais aurait notamment refusé des pistes menant vers l’Arabie saoudite et la MLS. Son choix est clair : il souhaite continuer à évoluer en Europe. Une volonté qui pourrait finalement lui permettre de retrouver un club de Ligue 1.

Deux clubs de L1 sur les rangs !

Deux formations françaises seraient actuellement intéressées par son profil. Pour Renato Sanches, cette possibilité représente une véritable occasion de repartir de zéro. La Ligue 1 connaît déjà parfaitement ses qualités. Lorsqu’il est en pleine possession de ses moyens, le Portugais possède notamment une puissance et une capacité de percussion capables de faire des différences dans l’entrejeu. Reste désormais à savoir si ses futurs prétendants seront prêts à prendre le risque.

Les deux clubs de Ligue 1 ne sont toutefois pas seuls. Plusieurs formations européennes auraient également pris des renseignements. Ipswich, le Torino, Hull City et l’Union Berlin seraient notamment intéressés par la situation du joueur. Le PSG pourrait donc rapidement avoir plusieurs options pour trouver une solution. Mais le principal enjeu restera probablement de convaincre Renato Sanches de rejoindre un projet où il pourra réellement retrouver du temps de jeu. Pour le Portugais, un retour dans le championnat français pourrait être particulièrement intéressant. Pour Paris, l’opération serait également intéressante : se séparer définitivement du joueur permettrait au club de poursuivre son important travail de dégraissage.