La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si la priorité de fin de mercato de l’ASSE était localisée sur la poste de latéral gauche, les plans auraient changé.

La fin du mercato de l’ASSE pourrait finalement réserver une petite surprise. Il y a encore quelques jours, l’arrivée d’un latéral gauche apparaissait comme l’une des priorités des Verts dans cette dernière ligne droite. Mais la situation a évolué.

Bernauer et Pedro ont changé la réflexion de l’ASSE

Pour renforcer le couloir gauche, l’ASSE pouvait initialement sembler manquer de solutions. Mais Maxime Bernauer et Kévin Pedro ont récemment apporté une réponse intéressante. Selon Peuple Vert, les deux joueurs ont dépanné à ce poste avec suffisamment de réussite pour permettre au staff de revoir ses plans. Une donnée forcément importante pour Ian Cathro, qui peut désormais compter sur des solutions capables de tenir le poste en cas de besoin. Le recrutement d’un spécialiste à gauche n’apparaît donc plus comme une obligation absolue.

Autre élément à prendre en compte : Ben Old devrait prochainement retrouver les terrains. Son retour va offrir une solution supplémentaire au staff stéphanois et permettre à l’effectif de récupérer un joueur capable d’occuper le couloir. À cela s’ajoute la présence de Nathan Kasia. Le jeune défenseur est également considéré comme une option par le club. Avec ces différentes possibilités, l’ASSE dispose donc désormais de davantage de marge de manœuvre qu’il y a quelques semaines.

Un recrutement toujours possible mais…

Pour autant, le dossier n’est pas définitivement refermé. Une réflexion est actuellement menée en interne afin de déterminer si l’arrivée d’un arrière gauche reste nécessaire pour la suite de la saison. Rien n’est acté à ce jour. La direction de l’ASSE doit notamment mesurer l’équilibre entre les besoins du groupe, le temps de jeu disponible pour chacun et les opportunités encore accessibles sur le marché. Si un renfort est finalement jugé indispensable, l’ASSE pourrait toutefois passer rapidement à l’action.

Les dirigeants des Verts n’auraient pas attendu les dernières semaines du mercato pour anticiper cette éventualité. Plusieurs dossiers seraient travaillés depuis de longues semaines. Cela signifie que, si la décision était prise de recruter à gauche, Saint-Étienne pourrait rapidement activer l’une de ces pistes. L’autre paramètre à surveiller concerne évidemment le reste du mercato stéphanois. L’ASSE doit encore gérer plusieurs dossiers, notamment celui de Lucas Stassin et l’éventuelle arrivée d’un nouvel attaquant en cas de départ du Belge. Chaque mouvement peut donc modifier les priorités du club.