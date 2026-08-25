La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si le PSG entend recruter encore trois renforts, le départ de Bradley Barcola semble se préciser de tout en jour.

Le PSG n’en a pas encore terminé avec son mercato estival. À quelques jours de la fermeture du marché, Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique travaillent encore sur trois renforts. Et dans le même temps, l’avenir de Bradley Barcola semble de plus en plus incertain.

Trois postes ciblés par le PSG

Selon L’Équipe, le PSG cherche encore à renforcer trois secteurs. Le club parisien travaille actuellement sur les profils suivants :

un gardien ;

; un défenseur central droitier capable d’évoluer latéral droit , qui constitue la priorité ;

, qui constitue la priorité ; un ailier capable de prendre la profondeur.

Luis Enrique souhaite donc encore densifier son effectif avant la fermeture du mercato. Le dossier défensif apparaît comme le plus urgent, mais le secteur offensif pourrait également connaître un changement important dans les prochaines semaines.

Un ailier pour remplacer Barcola ?

La recherche d’un joueur offensif n’est évidemment pas anodine. Le PSG souhaite un profil capable d’apporter de la profondeur et pourrait avoir besoin de compenser le départ de Bradley Barcola. L’ailier français est en effet toujours fortement courtisé par Liverpool. Paris chercherait plutôt un jeune joueur à fort potentiel, capable de s’inscrire dans la rotation et de représenter une solution d’avenir. Une arrivée qui pourrait donc être directement liée au départ de Barcola.

Le dossier Barcola a connu une période de calme après une première proposition de Liverpool. Les Reds avaient transmis une offre estimée à 115 millions d’euros, mais celle-ci avait été refusée par le PSG. Depuis, les discussions ont repris entre les deux clubs. Et cette fois, de petites avancées auraient été enregistrées. Liverpool cherche désormais à savoir si le PSG est disposé à revoir ses prétentions financières à la baisse. L’objectif des Anglais est simple : ne formuler une nouvelle offre que lorsqu’ils seront certains qu’elle pourra convaincre les dirigeants parisiens.

Barcola et son entourage restent confiants

Malgré l’incertitude qui entoure encore le montant du transfert, l’entourage de Bradley Barcola resterait confiant. Le joueur souhaiterait toujours rejoindre Liverpool et tous les acteurs du dossier semblent avoir conscience que le dénouement pourrait intervenir très tardivement. La proximité de la fermeture du mercato ne provoquerait donc pas de panique particulière. Depuis plusieurs semaines, tout le monde s’attend à ce que les dernières heures du marché soient déterminantes.

Pour le PSG, l’équation est désormais particulièrement intéressante. Le club doit continuer à travailler sur ses trois priorités tout en anticipant un éventuel départ de Barcola. Si Liverpool revient avec une proposition susceptible de faire réfléchir Paris, les dirigeants devront rapidement décider s’ils acceptent de céder leur ailier et, surtout, à quelles conditions. Dans le même temps, Luis Campos devra être capable d’activer une piste offensive suffisamment intéressante pour éviter de perdre une solution importante dans la profondeur. Le PSG pourrait donc vivre une dernière ligne droite particulièrement intense.