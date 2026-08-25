Michel Der Zakarian écarté, Grégory Poirier est attendu ce mardi matin à la Jonelière pour diriger son premier entraînement avec le FC Nantes.

Le FC Nantes tient son nouvel entraîneur. Après un début de saison catastrophique en Ligue 2 et la mise à l’écart de Michel Der Zakarian, le club nantais a décidé de miser sur Grégory Poirier. Le technicien est attendu ce mardi matin à la Jonelière pour prendre officiellement les commandes de l’équipe.

Trois nouveaux membres dans le staff du FC Nantes

Selon les informations de Pierre-Arnaud Bard, journaliste de Presse Océan, Grégory Poirier va s’engager pour deux saisons avec le FC Nantes. Une nouvelle aventure particulièrement importante pour l’ancien entraîneur du Red Star. Il aura rapidement la lourde mission de remettre les Canaris sur les rails après un début d’exercice particulièrement inquiétant. Avec trois défaites lors des trois premières journées, Nantes doit désormais réagir rapidement.

Grégory Poirier ne débarque pas seul. Le nouvel entraîneur nantais arrive avec trois hommes dans ses bagages : Ibrahim Rachidi, Laurent Combarel et Gilles Marambaud. Les trois techniciens vont intégrer le nouveau staff du FC Nantes et accompagner Poirier dans sa mission. Une arrivée qui marque donc un changement important dans l’encadrement sportif des Canaris.

Première séance ce mardi pour Poirier

Le changement ne sera toutefois pas total. Toujours selon Pierre-Arnaud Bard, trois membres du staff déjà présent à Nantes vont conserver leur place. Robin Freneau, Faouzi Amzal et Romain Faure restent ainsi au sein de l’encadrement. Le FC Nantes va donc fonctionner avec un staff mêlant plusieurs visages connus du club et les nouveaux adjoints choisis par Grégory Poirier.

Le nouveau coach nantais ne devrait pas perdre de temps. Attendu mardi matin à la Jonelière, Poirier va rapidement devoir prendre ses marques et transmettre ses premières consignes au groupe. Le prochain rendez-vous en Ligue 2 sera déjà particulièrement important pour Nantes. Après trois revers consécutifs, le club doit impérativement retrouver une dynamique positive. L’arrivée de Poirier doit justement permettre de provoquer ce fameux électrochoc. Le chantier est important.