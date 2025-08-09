FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Supporters nantais, c’est l’heure de votre traditionnelle vidéo de la semaine.

Cette semaine, Raphaël Nouet, notre spécialiste des Canaris, et Fabien Chorlet reviennent sur toutes les arrivées et tous les départs au FC Nantes depuis le début du mercato estival et s’attardent sur l’équipe type probable de Luis Castro pour la saison 2025-2026, alors qu’Amady Camara (Strum Graz) et Mayckel Lahdo (AZ Alkmaar) devraient bientôt venir renforcer l’effectif de l’entraîneur nantais.

Dans cette vidéo, le cas de Matthis Abline sera aussi évoqué par nos journalistes ainsi que les ambitions que peuvent espérer les Canaris cette saison en Ligue 1.