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FRANCE

FC Nantes : Philippe Montanier et un ex-coach des Verts cités par les supporters pour le banc nantais

Par Louis Chrestian - 5 Mai 2026, 10:40
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Le FC Nantes n’a pas encore tourné la page, mais les supporters, eux, se projettent déjà. Alors que l’avenir de Vahid Halilhodžić semble incertain, notamment en cas de descente en Ligue 2, les idées fusent sur les réseaux sociaux.

Et certaines pistes commencent sérieusement à faire parler.

Un top 3 qui enflamme les supporters

Sur X (anciennement Twitter), un supporter nantais a lancé le débat en partageant son top 3 des entraîneurs idéaux pour la saison prochaine. Une liste qui a rapidement fait réagir :

Christophe Pélissier, actuel coach de l’AJ Auxerre
Alexandre Dujeux, en poste au Angers SCO
Olivier Dall’Oglio, libre sur le marché

Des profils expérimentés, capables de gérer un projet de reconstruction en Ligue 2… mais pas les seuls à être évoqués.

Philippe Montanier, une idée qui fait son chemin

Un autre nom a rapidement émergé dans les discussions : celui de Philippe Montanier, actuel coach de l’AS Saint-Étienne.

Une piste surprenante, mais pas totalement irréaliste dans un contexte où la dynamique des Verts inquiète. Avec trois défaites consécutives, les premiers signes de tension apparaissent, et certains supporters stéphanois n’ont pas hésité à lancer des messages clairs sur les réseaux, avec des appels comme “MontanierOut”.

Un départ possible… ou simple agitation ?

Difficile, pour l’instant, d’imaginer Philippe Montanier quitter le navire stéphanois, surtout si le club reste engagé dans son projet de remontée. Même en cas d’échec, un départ vers un autre club de Ligue 2 semblerait surprenant.

Mais le football a ses propres règles, et les situations peuvent évoluer très rapidement.

Nantes à l’affût en cas d’opportunité

Du côté du FC Nantes, ces rumeurs restent pour l’instant au stade des discussions de supporters. Mais elles traduisent une chose : l’attente d’un nouveau souffle.

Si la situation venait à se tendre davantage à Saint-Étienne, ou si une opportunité se présentait, le club nantais pourrait être tenté de se positionner.

Dans un mercato des entraîneurs souvent imprévisible, une certitude demeure : rien n’est jamais figé.

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