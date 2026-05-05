PSG : le groupe parisien pour défier le Bayern avec deux surprises

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

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Le moment de vérité approche pour le Paris Saint-Germain. À la veille d’un choc décisif face au Bayern Munich, les Parisiens jouent leur place en finale de Ligue des Champions… avec un groupe qui réserve quelques surprises.

Hakimi et Chevalier absents, un coup dur

Pour ce déplacement en Allemagne, Luis Enrique devra composer sans deux éléments importants : Achraf Hakimi et Lucas Chevalier, tous deux blessés.

Deux absences notables qui obligent le coach parisien à ajuster ses plans dans un match où chaque détail comptera.

Un groupe solide pour défendre l’avantage

Malgré ces forfaits, le Paris Saint-Germain pourra s’appuyer sur un effectif très compétitif.

Avec une courte avance acquise à l’aller (5-4), les Parisiens arrivent avec l’ambition de valider leur billet pour la finale. Des cadres comme Ousmane Dembélé, Vitinha ou encore Bradley Barcola seront attendus au tournant.

Deux jeunes gardiens invités dans le groupe

Mais la vraie surprise vient du banc.

Luis Enrique a décidé d’intégrer deux jeunes gardiens : Arthur Vignaud (18 ans) et Bilal Laurendon (20 ans).

Un choix audacieux qui témoigne de la confiance accordée à la jeunesse… et d’un effectif légèrement touché dans ce secteur.

Un choc sous haute tension

Face à un Bayern Munich toujours redoutable à domicile, le Paris Saint-Germain devra faire preuve de maîtrise et de sang-froid.

Avec un groupe mêlant stars confirmées et jeunes talents, Paris avance avec ambition… mais aussi avec une pression maximale.

Une chose est sûre : la moindre erreur pourrait coûter très cher dans cette demi-finale explosive.