ASSE : 4 retours espérés par Philippe Montanier qui peuvent tout changer face à Amiens !

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L’AS Saint-Étienne joue sa saison en 90 minutes. Après trois défaites consécutives, une claque à Rodez AF et une dynamique inquiétante, les Verts n’ont plus le droit à l’erreur. Et pourtant, tout reste possible.

Face à Amiens SC, un match à quitte ou double se profile… et Philippe Montanier espère récupérer plusieurs éléments clés pour renverser la tendance.

Pedro, la grande incertitude

Sorti blessé à la 58e minute lors du dernier match, Kévin Pedro inquiète. Touché aux adducteurs, le défenseur doit encore passer des examens pour déterminer la gravité de sa blessure.

Un coup dur potentiel pour l’ASSE. Véritable révélation de cette seconde partie de saison, il s’est imposé comme un pilier défensif, capable même d’être décisif offensivement avec deux buts.

Son absence serait un énorme manque… mais l’espoir reste présent en interne.

Le retour clé de Le Cardinal

Bonne nouvelle en revanche : Julien Le Cardinal pourrait faire son grand retour au meilleur moment.

Le défenseur central avait lui-même annoncé un retour imminent, et sauf surprise, il devrait être opérationnel pour ce choc. Sa présence pourrait totalement transformer la défense stéphanoise, grâce à sa lecture du jeu et sa sérénité.

Dans une équipe en manque de stabilité, son retour ferait un bien fou.

Bernauer prêt à saisir sa chance

Dans ce contexte tendu, Maxime Bernauer représente une option crédible.

En progression constante, il a montré qu’il pouvait répondre présent dans les moments importants. Une solution précieuse pour Montanier, alors que les certitudes se font rares.

Davitashvili et Moueffek, les retours qui changent tout

Mais c’est surtout sur le plan offensif que l’ASSE pourrait retrouver des couleurs.

Zuriko Davitashvili, auteur de 13 buts cette saison, pourrait faire son retour. Son absence s’est cruellement fait ressentir dans l’animation offensive.

Même constat pour Aïmen Moueffek, dont l’impact physique et technique pourrait rééquilibrer le milieu de terrain.

Deux retours qui pourraient littéralement changer le visage de l’équipe.

Le match de l’année à Geoffroy-Guichard

Malgré une forme catastrophique — trois défaites, sept buts encaissés, un seul marqué — l’AS Saint-Étienne est toujours en vie.

Deuxième au classement, le club jouera sa montée directe devant un Stade Geoffroy-Guichard à guichets fermés.

Face à un Amiens SC déjà condamné, tous les ingrédients sont réunis pour un scénario renversant.

Mais une chose est sûre : sans ces retours, la mission s’annonce bien plus compliquée.