ASSE : Kilmer Sports prépare une fête géante pour la montée en Ligue 1, une guest star sera là !

Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, l’ASSE a changé de dimension. Avec 4 victoires en 4 matchs, les Verts enchaînent les performances solides, ils assument enfin leur statut de grand favori de Ligue 2 et foncent vers un retour en Ligue 1. Et en coulisses, tout semble déjà prêt pour célébrer l’événement.

Selon le site La Ferveur Verte, Kilmer Sports, propriétaire du club forézien, aurait anticipé une soirée exceptionnelle pour la dernière rencontre de la saison, le 9 mai 2026, à Geoffroy-Guichard contre Amiens.

Monty s’annonce à Geoffroy-Guichard le 9 mai

La grande surprise viendrait d’un nom bien connu des supporters stéphanois : Monty. L’auteur et interprète du célèbre hymne « Allez les Verts » serait attendu sur la pelouse du Chaudron pour interpréter son titre mythique. Un symbole fort. Monty aurait même confié espérer chanter son hymne entouré des joueurs de l’épopée de 1976, au centre du terrain. Une image puissante, capable de faire vibrer tout un stade.

Un clin d’œil aux 50 ans de Glasgow au programme ?

La date du 9 mai n’a rien d’anodin. Elle coïncide presque parfaitement avec les 50 ans de la finale de la Coupe d’Europe 1976, disputée à Glasgow face au Bayern Munich (défaite 0-1). Cette épopée reste gravée dans l’ADN de l’ASSE. Elle symbolise la grandeur, la ferveur populaire et l’identité du club. Fêter une montée en Ligue 1 en rendant hommage aux héros de 1976 serait un clin d’œil historique. Une manière de relier le passé glorieux à l’avenir retrouvé. Si la fête se prépare, c’est avant tout grâce au travail de Philippe Montanier. Depuis son arrivée, l’entraîneur a métamorphosé les Verts. Solidité défensive retrouvée, efficacité offensive, mental de compétiteurs : l’ASSE avance avec assurance dans le sprint final de Ligue 2. La dynamique est claire. Le groupe semble prêt. Et Geoffroy-Guichard se prépare déjà à exploser.

Kilmer Sports veut marquer les esprits

Après des tensions autour du marketing et du fameux maillot vert fluo, Kilmer Sports semble vouloir réconcilier performance sportive et symbole historique. Inviter Monty et célébrer les 50 ans de 1976 serait un geste fort en direction des supporters. Une communion entre générations. À Saint-Étienne, le football dépasse le simple cadre sportif. Il est culturel. Identitaire. Populaire. Le 9 mai 2026 pourrait devenir une date gravée à jamais dans mais reste une condition essentielle : assurer la montée.

