RC Lens : Leca devance l’OGC Nice et fonce sur son futur coach !

Le RC Lens est peut-être sur le point de réussir l’un des jolis coups de son mercato. Alors que le départ de Pierre Sage semble se préciser, Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot travaillent depuis plusieurs jours dans le plus grand secret pour trouver son successeur. Et le nom qui s’impose désormais mène à Dino Toppmöller selon l’équipe.

L’entraîneur allemand de 45 ans, ancien adjoint de Julian Nagelsmann au Bayern Munich et passé par l’Eintracht Francfort, serait tout proche d’un accord avec le club artésien. Une piste ambitieuse, discrètement construite, qui montre que Lens ne veut pas simplement remplacer un entraîneur, mais donner une vraie direction à son projet.

Un dossier mené en secret par Jean-Louis Leca

Depuis plusieurs semaines, la direction lensoise anticipe la succession de Pierre Sage. En coulisses, Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot ont travaillé avec des critères très précis : trouver un entraîneur capable de développer les jeunes, d’imposer un jeu intense et de répondre aux exigences du haut niveau.

Plusieurs noms ont circulé, notamment celui d’Olivier Pantaloni, longtemps présenté comme une option sérieuse. Mais pendant que cette piste occupait l’espace médiatique, une autre avançait dans la plus grande discrétion : Dino Toppmöller.

Depuis une dizaine de jours, le technicien allemand s’est imposé comme une priorité crédible. Et si le dossier a été gardé secret aussi longtemps, c’est parce que Lens voulait avancer sans bruit, loin des surenchères et des coups de pression extérieurs.

Dino Toppmöller, un profil qui colle à l’ADN lensois

Le choix de Dino Toppmöller n’a rien d’anodin. Son CV parle pour lui. Ancien adjoint de Julian Nagelsmann au Bayern Munich entre 2021 et 2023, il a ensuite connu une expérience intéressante à l’Eintracht Francfort, où il a notamment travaillé avec plusieurs talents à fort potentiel.

Son profil plaît beaucoup à Lens pour une raison simple : il correspond à l’idée d’un coach moderne, proche de ses joueurs, sensible au développement individuel et attaché à une identité de jeu forte.

Francophone, Toppmöller connaît aussi l’importance de la relation humaine dans un vestiaire. Au Bayern, il était apprécié de nombreux joueurs français, avec lesquels il prenait parfois du temps en dehors du cadre strict de l’entraînement. Un détail qui en dit long sur sa méthode : technique, exigeante, mais aussi très humaine.

Une visite des installations qui change tout

Le dossier a pris une tournure très concrète ces derniers jours. Dino Toppmöller aurait déjà visité les installations du RC Lens dans la plus grande discrétion. Une étape importante, souvent révélatrice d’un intérêt sérieux des deux côtés.

Jean-Louis Leca aurait été séduit par son expérience, sa sensibilité technique et sa vision du jeu. De son côté, l’entraîneur allemand verrait d’un bon œil le projet lensois, malgré un salaire inférieur à celui qu’il touchait à Francfort.

Une première proposition aurait même été transmise ce vendredi. Si tous les détails ne sont pas encore totalement finalisés, les discussions iraient dans le sens d’une issue positive imminente.

Nice, Feyenoord et Milan avaient aussi coché son nom

Si Lens est en passe de réussir ce coup, c’est aussi parce que la concurrence était bien réelle. Nice et Feyenoord auraient tenté de se positionner ces derniers jours, sans parvenir à faire basculer le dossier. L’AC Milan avait également inscrit Dino Toppmöller dans sa short-list avant de privilégier une autre piste.

Cela donne encore plus de poids à l’opération menée par Jean-Louis Leca. Attirer un entraîneur suivi par plusieurs clubs européens, dans un contexte où le RC Lens doit rassurer sur ses ambitions, serait un signal fort envoyé au vestiaire comme aux supporters.

Après les critiques sur le mercato et les interrogations autour de la compétitivité de l’effectif, Lens pourrait répondre de la meilleure des manières : en confiant son banc à un technicien reconnu, créatif et capable de faire progresser les joueurs.

Lens tient peut-être son nouveau guide

Avec Dino Toppmöller, le RC Lens ne chercherait pas seulement un nom prestigieux. Le club artésien miserait sur un profil compatible avec son identité : intensité, développement des talents, exigence collective et ambition européenne.

Jean-Louis Leca joue gros dans ce dossier. Le choix du futur entraîneur peut conditionner toute la suite du projet lensois. Mais en avançant sur Toppmöller, le directeur sportif montre une vraie volonté : celle de ne pas subir le départ de Pierre Sage, mais de transformer cette transition en opportunité.

Rien n’est encore officiellement signé, mais le RC Lens semble toucher au but. Et si l’arrivée de Dino Toppmöller se confirme, les Sang et Or pourraient bien tenir l’un des coups les plus ambitieux de leur été.