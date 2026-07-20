À LA UNE DU 20 JUIL 2026
[13:40]ASSE : après onze recrues, cinq nouvelles signatures officialisées !
[13:20]FC Barcelone : un héros national au cœur d’un bras de fer avec le PSG
[13:00]Stade Rennais, OGC Nice : Haise active déjà un plan B en défense
[12:40]Stade Rennais, OL, LOSC : énorme coup de froid pour Danois, Rennes insiste
[12:20]RC Lens : un cadre choisit de rester malgré une offre anglaise
[12:00]OM : Genesio a trouvé l’homme fort pour faire grandir les jeunes
[11:40]OM, RC Lens, Stade Rennais, Paris FC : coup de théâtre pour Lassine Sinayoko ?
[11:20]ASSE : l’erreur à 2,5 M€ de Kilmer Sports éclate au grand jour
[11:00]OM : McCourt va obtenir un nouveau pactole sur le mercato
[10:40]OL : Le jackpot attendu pour Pavel Sulc dépasse presque celui de Greenwood à l’OM

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais, OGC Nice : Haise active déjà un plan B en défense

Par Louis Chrestian - 20 Juil 2026, 13:00
Stade Rennais, OGC Nice : Haise active déjà un plan B en défense

Le Stade Rennais continue de travailler sur le renforcement de sa défense centrale. Alors que le dossier Charlie Cresswell n’avance pas aussi vite qu’espéré, Franck Haise aurait glissé à sa direction un nom qu’il connaît très bien du côté de l’OGC Nice.

Le dossier Cresswell marque le pas

Priorité rennaise depuis plusieurs jours, Charlie Cresswell reste un dossier compliqué à boucler. Le défenseur anglais du Toulouse FC, dont la valeur marchande a fortement grimpé ces derniers mois, est également suivi par Crystal Palace. De quoi pousser le Stade Rennais à garder plusieurs portes ouvertes sur ce mercato.

Ce contexte confirme la nécessité, pour les dirigeants bretons, de ne pas rester bloqués sur une seule cible. Un point déjà évoqué autour du dossier Cresswell, qui a connu plusieurs rebondissements ces dernières semaines, comme le rappelait récemment la situation du défenseur toulousain.

Haise pense à une connaissance niçoise

Selon les informations de Jeunes Footeux, Franck Haise aurait soufflé le nom de Kojo Peprah Oppong à sa direction sportive. Le technicien rennais a déjà dirigé le défenseur ghanéen à l’OGC Nice, ce qui lui donne une idée précise de son profil et de sa marge de progression.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’IFK Norrköping, Oppong a traversé une première saison solide en Ligue 1 malgré l’exercice compliqué des Aiglons. L’international ghanéen fait partie des rares satisfactions niçoises et son potentiel n’a pas échappé à son ancien entraîneur.

Une piste encore coûteuse pour Rennes

Pour l’heure, cette piste s’apparente davantage à une option sérieuse qu’à une priorité absolue. Rennes continue d’abord d’avancer sur Cresswell, mais garde Oppong dans un coin de la tête si la situation venait à se bloquer définitivement avec le défenseur anglais.

Le frein principal reste financier. L’OGC Nice réclamerait au moins 15 millions d’euros hors bonus pour son défenseur. Un montant qui a rapidement refroidi les ardeurs rennaises, même si Franck Haise connaît mieux que quiconque ce que le joueur pourrait apporter dans un cadre plus stable.

Stade RennaisOGC Nice

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : OGC Nice, Stade Rennais