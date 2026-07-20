Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le Stade Rennais va frapper un joli coup en Bundesliga sur le marché des transferts estival.

Le Stade Rennais s’apprête à tourner la page Mikayil Faye. Arrivé en août 2024 avec de grandes ambitions en provenance du FC Barcelone, le défenseur sénégalais devrait rapidement rebondir en Allemagne.

Mikayil Faye en route pour Nuremberg

D’après le journaliste de Sky Allemagne Florian Plettenberg, Mikayil Faye va rejoindre le FC Nuremberg dans les prochaines heures. L’opération devrait prendre la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Le défenseur de 22 ans est attendu pour passer sa visite médicale dans les 48 heures avant de finaliser son engagement. Un nouveau défi attend donc l’international sénégalais en Bundesliga 2.

Recruté à l’été 2024 en provenance du FC Barcelone, Mikayil Faye était considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Mais malgré les attentes placées en lui, il n’est jamais parvenu à s’imposer dans la rotation rennaise. La saison dernière, le club breton avait déjà choisi de le prêter à la Cremonese, en Serie A, afin qu’il bénéficie d’un temps de jeu plus conséquent.

Le Stade Rennais espère relancer sa valeur

Toujours sous contrat jusqu’en juin 2028, Mikayil Faye conserve une belle cote sur le marché. Estimé à 4,5 millions d’euros, le défenseur possède encore une importante marge de progression. Ce prêt en Allemagne pourrait lui permettre de retrouver de la confiance et d’enchaîner les rencontres, tandis que le Stade Rennais espère voir sa valeur repartir à la hausse avant de prendre une décision définitive sur son avenir.

Ce départ s’inscrit dans le vaste chantier mené par les dirigeants du Stade Rennais cet été. Entre arrivées ciblées et ajustements de l’effectif, le club continue de remodeler son groupe afin d’offrir à son entraîneur un effectif plus équilibré avant la reprise de la saison.