Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Très convoité au mercato estival, le dossier Lassine Sinayoko (AJ Auxerre, 26 ans) a franchi une nouvelle étape ce lundi.

Lassine Sinayoko est désormais tout proche de connaître sa prochaine destination. Annoncé dans le viseur de l’OM, du RC Lens ou encore du Stade Rennais ces dernières semaines, l’attaquant de l’AJ Auxerre semble finalement avoir fait son choix.

Accord total pour Sinayoko au PFC

Le dossier a franchi une étape décisive ce lundi. Selon Foot Mercato, Lassine Sinayoko est désormais totalement d’accord avec le Paris FC. L’international malien de 26 ans souhaite rejoindre le projet porté par le club francilien, qui continue de bâtir un effectif ambitieux sous les ordres de Liam Rosenior. Le joueur aurait même déjà découvert les installations de son futur club au cours du week-end.

Le transfert paraît désormais imminent. Toujours selon Foot Mercato, Sinayoko a déjà passé avec succès sa visite médicale, preuve que toutes les parties avancent désormais vers une officialisation rapide. Il ne manquerait plus que les derniers détails administratifs avant l’annonce de sa signature.

Auxerre a fini par céder

Après plusieurs semaines de discussions, l’AJ Auxerre a finalement accepté de laisser partir son attaquant. Le montant du transfert devrait se situer entre 8 et 10 millions d’euros, une somme importante pour le club bourguignon, qui perd l’un de ses principaux atouts offensifs. Auteur de 12 buts et 4 passes décisives la saison dernière, Sinayoko sort de l’exercice le plus abouti de sa carrière. Ce dénouement met un terme aux nombreuses rumeurs qui envoyaient l’ancien Auxerrois dans plusieurs clubs de Ligue 1. L’Olympique de Marseille, le RC Lens et le Stade Rennais avaient tous été associés à son nom au cours de ce mercato, sans jamais parvenir à prendre l’avantage dans ce dossier.

Le Paris FC a finalement su convaincre le joueur grâce à son projet sportif et à sa volonté d’en faire une pièce importante de son attaque. Avec Lassine Sinayoko, le Paris FC poursuit un recrutement particulièrement ambitieux. Après avoir déjà enregistré l’arrivée de Pablo Pagis en provenance du FC Lorient, le club francilien s’offre un attaquant confirmé du championnat de France, capable d’apporter immédiatement son expérience et son efficacité. Sauf improbable retournement de situation, l’officialisation ne serait désormais plus qu’une question de temps.