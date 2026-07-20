La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

L’avenir d’Irvin Cardona (28 ans) dans les rangs de l’ASSE commencerait à être fortement indécis. Le Maltais n’est pas le seul dans ce cas de figure.

L’arrivée d’Ian Cathro pourrait bien rebattre les cartes à l’ASSE. Deux joueurs semblent déjà perdre du terrain dans la hiérarchie du technicien écossais : Irvin Cardona et Ebenezer Annan.

Cardona n’envoie pas les bons signaux

S’il souhaite poursuivre l’aventure dans le Forez, Irvin Cardona ne semble plus bénéficier de la même confiance. Lors de la défaite en amical contre le Servette Genève (1-0), l’ancien Brestois n’a pas disputé la moindre minute, contrairement à la rencontre précédente face à Biel-Bienne (2-2). À sa place, Ian Cathro a préféré miser sur Adam Ballal. Le milieu offensif marocain de la réserve de l’ASSE n’a pas convaincu et a été remplacé dès la pause, mais ce choix constitue malgré tout un message fort adressé à Cardona.

Selon Peuple Vert, le profil de l’attaquant serait davantage adapté à une position dans un duo offensif plutôt qu’à un rôle de milieu offensif excentré, tel que l’imagine actuellement le nouveau coach stéphanois. En fin de rencontre, Noah Moulin s’est lui montré intéressant dans ce registre et pourrait obtenir une nouvelle opportunité mercredi lors du déplacement à Glasgow.

Annan également dans le viseur à l’ASSE ?

Autre joueur dont la situation interpelle : Ebenezer Annan. Alors que l’ASSE ne disposait pourtant d’aucun latéral gauche de métier, Ben Old venant tout juste de reprendre l’entraînement, Ian Cathro n’a pas fait appel au Ghanéen au coup d’envoi. Kévin Pedro a débuté sur le côté gauche avant de basculer à droite après la pause.

Plutôt que de lancer Annan, le technicien écossais a préféré faire entrer Nathan Kasia Nkondo, défenseur central né en 2009, pour occuper le couloir gauche. Annan n’est finalement apparu qu’en toute fin de rencontre, un choix qui ressemble à un véritable avertissement. Selon Peuple Vert, son départ est désormais souhaité par le club, qui travaille activement sur l’arrivée d’un nouveau latéral gauche avant la fin du mercato.