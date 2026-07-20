Les supporters de l’ASSE ont appris une très mauvaise nouvelle en vue de la saison en Ligue 2.

À l’approche du début de saison en Ligue 2, les supporters de l’ASSE ont appris une nouvelle qui risque de faire grincer des dents. Alors que l’engouement est important autour du nouveau projet mené par Ian Cathro, les fans des Verts vont devoir patienter avant de retrouver leurs joueurs lors des séances d’entraînement.

Les entraînements de l’ASSE fermés au public

L’ASSE a annoncé une décision exceptionnelle concernant son Centre sportif Robert-Herbin. En raison d’importants travaux réalisés par la mairie de L’Étrat aux abords du site, les entraînements seront fermés au public jusqu’à nouvel ordre. Une annonce forcément décevante pour les supporters stéphanois, habitués à venir encourager leur équipe au plus près pendant les périodes de préparation.

Cette fermeture intervient à un moment important pour l’ASSE. Avec l’arrivée d’Ian Cathro sur le banc et les nombreux changements opérés cet été, les supporters avaient forcément envie d’observer les premières évolutions du groupe et de découvrir les nouveaux visages de l’effectif.

Cathro devra avancer sans son public à L’Étrat

Le nouveau staff travaille actuellement pour installer ses principes de jeu et préparer au mieux le retour des Verts en Ligue 2. Si cette décision est indépendante de la volonté du club, elle prive temporairement les joueurs d’un soutien apprécié lors des séances ouvertes.

Les supporters devront donc attendre une prochaine communication de l’ASSE pour savoir quand ils pourront de nouveau assister aux entraînements. En attendant, Ian Cathro poursuit son travail avec un groupe qui doit rapidement trouver ses automatismes avant le grand rendez-vous de la reprise.