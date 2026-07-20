ASSE Mercato : les Verts officialisent un nouveau départ

L’ASSE poursuit son opération dégraissage avant le coup d’envoi de la saison de Ligue 2. Ce lundi, le club forézien a officialisé le départ en prêt d’Axel Dodote. Le jeune défenseur central de 19 ans a d’abord prolongé son contrat jusqu’en 2030 avant de rejoindre le Pau FC pour la saison 2026-2027.

Dans son communiqué, l’AS Saint-Étienne rappelle que le joueur, passé professionnel en décembre dernier après avoir intégré le club en 2022, reste un élément d’avenir. « Désormais lié aux Verts jusqu’en 2030, l’international français U19 voit plus loin avec le club du Forez avant de partir en prêt pour cette saison 2026-2027 », précise l’ASSE. Le prêt à Pau doit lui permettre d’engranger du temps de jeu dans un championnat qu’il connaît déjà.

Pau, une destination familière pour les Stéphanois

À Pau, Axel Dodote retrouvera un environnement favorable. Le directeur sportif Luis de Sousa connaît parfaitement l’ASSE, où il a longtemps travaillé comme recruteur. L’effectif béarnais compte déjà plusieurs anciens Stéphanois, comme Brice Maubleu, Anthony Briançon et Cheikh Fall. Plus récemment, Noah Raveyre et Setigui Karamoko y avaient également été prêtés avant de poursuivre leur carrière à l’étranger.

Ce prêt intervient après une préparation compliquée pour le jeune défenseur. Titularisé lors du premier match amical face à Biel-Bienne (2-2), Dodote avait connu une prestation délicate.

L’ASSE pourrait rapidement enregistrer un autre départ. Auteur d’un but contre Biel-Bienne, Enzo Mayilla est tout proche de rejoindre l’USL Dunkerque. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent afin de finaliser les modalités du transfert. Absent du match amical contre le Servette Genève samedi, l’attaquant de 20 ans se trouve déjà dans le Nord pour régler les derniers détails de son arrivée. Les Verts continuent ainsi de remodeler leur effectif avant le début de la nouvelle saison.