ASSE : le club accélère pour boucler une nouvelle arrivée

L’AS Saint-Étienne s’apprête encore à changer de référent-supporters. Après le départ surprise de Simon Graillon seulement quelques mois après son arrivée, le club stéphanois a lancé son processus de recrutement avec l’objectif de nommer son nouveau SLO avant la reprise de la Ligue 2.

Une aventure de courte durée pour Simon Graillon

Le poste de référent-supporters connaît une nouvelle période de transition à l’ASSE. En décembre dernier, les Verts avaient entamé leurs recherches après le départ de Romain Ducarre, qui occupait cette fonction depuis plus de quatre ans.

Quelques semaines plus tard, l’ASSE avait choisi Simon Graillon. Originaire de Saint-Chamond, ce dernier avait rapidement pris ses marques au sein du club et ses premiers pas étaient jugés encourageants. Son aventure dans le Forez n’aura pourtant duré que quelques mois.

Simon Graillon a en effet décidé de quitter ses fonctions cet été pour des raisons personnelles. Un départ qui ne serait donc lié ni à son travail ni à ses relations avec les différentes composantes du club.

Le recrutement du prochain SLO est lancé

L’ASSE se retrouve désormais dans l’obligation de lui trouver un successeur. Selon nos informations, le processus de recrutement suit actuellement son cours et le club espère pouvoir accueillir son nouveau référent-supporters pour la reprise du championnat de Ligue 2.

Un dossier important pour une institution comme l’ASSE, où les supporters occupent une place centrale. Le prochain SLO aura notamment pour mission d’assurer le dialogue entre la direction, les différents groupes de supporters et les autorités, aussi bien lors des rencontres à Geoffroy-Guichard que pendant les déplacements.

Un poste obligatoire et stratégique

La présence d’un référent-supporters est obligatoire dans tous les clubs professionnels français évoluant en Ligue 1 ou en Ligue 2. D’abord imposée en 2010 par l’UEFA aux équipes engagées dans les compétitions européennes, cette fonction a été étendue en France en 2016.

Le rôle du SLO dépasse la simple organisation des rencontres. Il doit faciliter les échanges, anticiper les éventuelles tensions et faire remonter les attentes des supporters auprès du club. Dans un contexte stéphanois où la ferveur populaire constitue l’une des principales forces de l’ASSE, le choix du prochain référent sera donc loin d’être anodin.

Après deux départs en quelques mois, les Verts veulent désormais trouver la bonne personne pour s’inscrire dans la durée. Sauf contretemps, le nouveau visage chargé de faire le lien entre l’ASSE et son public devrait être connu avant le retour de la compétition.