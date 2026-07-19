ASSE : une recrue très attendue bientôt à la disposition de Cathro ?

Recruté l’été dernier, Chico Lamba n’a pas encore pu exprimer tout son potentiel à cause de ses blessures. Mais son retour se précise et l’ASSE pourrait bientôt compter sur une véritable recrue supplémentaire

Bonne nouvelle pour l’ASSE. Si Chico Lamba n’était pas du déplacement à Genève pour le match de préparation perdu face au Servette FC (1-0), le défenseur portugais continue néanmoins de progresser dans sa convalescence. Toujours en phase de réathlétisation, il a publié une photo sur ses réseaux sociaux le montrant en pleine séance de course sur un tapis anti-gravité, comme l’a relayé Peuple Vert.

Ian Cathro devra encore patienter

Freiné par des blessures à répétition la saison dernière, l’ancien joueur d’Arouca n’a jamais pu enchaîner les rencontres après des débuts prometteurs sous le maillot stéphanois. Le staff médical de l’ASSE privilégie une reprise progressive afin d’éviter toute rechute. Une étape importante pour Lamba, qui pourrait bien être considéré comme une véritable recrue cette saison, tant les blessures l’ont empêché de montrer son potentiel lors du précédent exercice.

Même si Ian Cathro devra encore patienter avant de pouvoir compter sur son défenseur, ces images constituent un signal encourageant. L’ASSE espère désormais retrouver un Chico Lamba à 100 % de ses moyens dans les prochaines semaines afin de renforcer une défense qui pourrait rapidement avoir besoin de toute son expérience.