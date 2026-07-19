OM Mercato : Igor Paixão a tranché pour son avenir !

Alors que l’OM a vu plusieurs joueurs offensifs quitter le club cet été, Igor Paixão ne serait pas dans une logique de départ.

Le mercato marseillais est marqué par de nombreux mouvements offensifs. Après les départs de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré, des interrogations sont apparues autour de l’avenir des joueurs encore présents dans le secteur offensif.

Alors que certaines informations évoquent une possible réflexion du club en cas d’offre intéressante, Igor Paixão ne serait pas particulièrement désireux de quitter l’Olympique de Marseille. D’après La Minute OM, l’ailier brésilien « se sent bien ici » et n’aurait pas exprimé de volonté de départ.

L’OM veut construire autour de Paixão et Gouiri

La nouvelle direction sportive menée par Grégory Lorenzi et l’entraîneur Bruno Genesio travaillent sur une reconstruction de l’effectif marseillais. Le club souhaite notamment s’appuyer sur des éléments offensifs comme Igor Paixão et Amine Gouiri pour bâtir une nouvelle animation offensive.

La position de Paixão pourrait donc être un élément important dans les prochaines semaines. Malgré les contraintes du mercato et la nécessité pour l’OM d’étudier les opportunités financières, le Brésilien semble pour l’instant attaché à son aventure marseillaise.

Une chose est certaine : sauf offre impossible à refuser, Igor Paixão ne semble pas chercher une porte de sortie et pourrait bien être l’un des visages du nouveau projet olympien.